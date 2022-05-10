你的 PDF 文件很多嗎？其實這些文件，偷偷佔據你電腦大量的空間，有沒有辦法可以優化 PDF 檔案？釋放更多電腦空間出來？最近小編發現 PDF-compress 這款 PDF 優化軟體，能夠優化 PDF 文件，讓 PDF 檔案不占用過多儲存空間。根據 PDF 文件的結構和內容，最高可以實現高達 95% 的壓縮率，甚至對來自不同來源的 1000 多個隨機 PDF 實測中，平均壓縮率幾乎達到 50%，PDF-compress 原價超過 19.9 美金，目前正推出限時免費活動，而且是「終身」授權使用，有需要的朋友非常推薦領取起來唷。 如果你錯過限時免費，也可以使用 Reduce PDF Size 進行 PDF 批次壓縮。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/free-pdf-compress-100-discount

進入限時免費活動頁面後，點擊下方按鈕進入領取，此次領取時間為 6 天，至 5/15 結束領取。

然後點擊下方按鈕，透過 Email 來進行領取。

輸入完基本資料後，就可以回到 Email 收信囉，PDF-compress 下載連結，小編放在文章後方，大家可以先去下載起來。

接著進入序號領取頁面，再次輸入自己的 Email、姓名來領取序號。

回到 Email 點擊連結進行驗證，驗證完畢之後，再次回到 Email 收信。

這一步驟就可以領到 PDF-compress 終身授權序號啦。

然後安裝 PDF-compress 壓縮軟體，貼上剛剛 Email 收到的 Customer ID 並按下 Download full version。

接著打開 PDF-compress 再次貼上 Customer ID 就可以囉！

PDF-compress 使用不同的方法進行壓縮，像是壓縮文件中包含的圖片進行無損壓縮、特殊的優化技術（MRC）、空白頁和加註從 PDF 結構中刪除等。連結小編放在下方，趕快先去下載起來吧。

https://www.ascompsoftware.com/en/products/pdfcompress/tab/description

下載：

PDF-compress（Windows 下載）