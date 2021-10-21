iPhone 空間不夠了嗎？該如何清理 iPhone 的垃圾呢？可以試試看 Aiseesoft iPhone Cleaner 這款工具，主要功能包含有垃圾清理、應用程式清理、大檔案清理、照片清理、清除所有數據、自訂擦除及一鍵擦除，原價 29.95 美元，小容量的 iPhone 很適合收下，尤其是 LINE 佔存的聊天檔案非常肥大，不知道怎麼清理的話，用這款工具就能輕鬆砍掉大部分的垃圾檔案，用 iPhone 的朋友們趕緊收下吧。

限時免費：https://www.aiseesoft.com/special/gotd/iphone-cleaner/

進入限時免費頁面後，輸入名稱、Email 按下 Register 送出。

然後回到剛剛輸入的 Email 地址收信，就能夠得到這次的「註冊碼」囉。

Aiseesoft iPhone Cleaner 平時也是有提供免費試用版，不過僅限於掃描使用。這次的限時免費是全功能通通能用，沒有保留的開放給大家，軟體在文章後方可以下載，下載完畢後打開點擊「註冊」。

輸入 Email 並貼上註冊碼之後，按下註冊就可以使用啦。

序號啟用成功後，插上 iPhone 就可以開始掃描啦。點擊快速掃描找出 iPhone 裡的垃圾文件。

沒幾秒鐘的時間，就可以看到找出 56GB 的垃圾文件、16GB 的應用程式、25GB 的大型檔案及 25GB 的照片。我覺得最實用的是「清除垃圾文件」，沒幾秒鐘的時間就挖出 56GB，如果手動清 iPhone 不知道要多久才能夠清理出這些空間，光是這個功能就很值得下載啦。

清除垃圾文件的部分，點擊進去後，還可以篩選自己不想刪掉的檔案類型，包含：影像快取、iTunes 佔存、無效的文件、下載的臨時文件及系統 Log 檔，選擇好確定日後不會使用的文件後勾選並按下擦除就可以囉。

應用程式清理的話，則是可以直接在電腦上用清單的方式，來檢視 iPhone 中的 App，手機常常裝一卡車 App 卻不知從何清理起的朋友，這個清單式的呈現方式整理起來相對方便很多。

想要清理手機，一定是從最肥的開始砍起最有效率，Aiseesoft iPhone Cleaner 會自動幫我們把檔案依照大小排列，如此一來我們就能夠一眼找到最肥的文件，這樣釋出容量最直接、最快也最有感。

照片絕對是大家手機中最佔容量的，Aiseesoft iPhone Cleaner 提供「照片無損壓縮」功能，一鍵備份＋壓縮照片不是問題，光是聽到不用透過 iTunes 備份照片到電腦就可以開心一整天了。

除了照片外，手機裡面的訊息、聯絡人、備忘錄、錄音、Safari 書籤等檔案，都可以在「自定義擦除」移除掉。

找到自己想刪掉的文件後，輸入 0000 確認清除就完成囉。

整體來說 Aiseesoft iPhone Cleaner 對於 iPhone 容量在 64GB 或 128GB 的朋友來說，絕對是非常實用的工具，能夠輕鬆釋放 iPhone 儲存空間，載點放在下方，趕快趁限時免費收下來使用吧。

免安裝版：

Aiseesoft iPhone Cleaner 1.0.18.7z（GOOGLE下載）

Aiseesoft iPhone Cleaner 1.0.18.7z（1DRV下載）

Aiseesoft iPhone Cleaner 1.0.18.7z（MEDIAFIRE下載）

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Aiseesoft iPhone Cleaner 1.0.18.7z（MEGA下載）

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