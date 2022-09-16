Word 無法滿足你的文字編輯需求嗎 ? 最近小編發現 Atlantis Word Processor 專業文字編輯器，非常適合作家、文字工作者或是論文寫作的朋友，不論是建立電子書、寫論文、文章都相當適合，支援英文單字自動校正、同意詞自動替換、標題、書籤、拼字校正等功能，原價美金 35 元，折合台幣約 1000 元，正在寫英文論文的朋友非常推薦收下它唷。

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