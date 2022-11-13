本周 EPIC Game 釋出 4.7 星極度好評《暗影戰略：將軍之刃》戰術潛伏遊戲，從即日起至 2022 年 11 月 18 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$790 元的《暗影戰略：將軍之刃》硬核即時戰術潛伏遊戲，遊戲共有十三個關卡，每一關敵人數與攻擊力都是己方十倍以上，玩家控制小隊依照劇情達成潛入破壞任務，揭開日本江戶時代最大政治秘密！喜歡這種即時戰術潛伏遊戲的玩家們，可千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《暗影戰略：將軍之刃》遊戲介紹

《暗影戰略：將軍之刃》（Shadow Tactics: Blades of the Shogun）是一款硬核即時戰術潛伏遊戲，由德國 Mimimi Productions 開發，在精神上致敬盟軍敢死隊系列，但舞台搬至日本的幕府時代，以武士與忍者題材為背景，同樣是操縱小隊完成精細潛入作戰的策略遊戲，在 Steam 遊戲平台上也獲得極高的評價。

遊戲共有十三個關卡，每一關敵人數與攻擊力都是己方十倍以上。你必須控制小隊依照劇情達成潛入破壞任務，並時時刻刻注意遊戲中隱藏的屍體與噪音，最後完成揭開日本江戶時代最大政治秘密！

遊戲領取步驟

《暗影戰略：將軍之刃》遊戲領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！