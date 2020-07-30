Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

PDF 檔案讓人覺得好用也讓人覺得頭痛，好用在於不容易被修改，輸出後格式不會跑掉，頭痛之處就是修改麻煩，因此 PDF 的轉換工具是絕對有需求的，這是限時免費的是 Bitwar PDF Converter 文書轉檔工具，最基本的功能包含有 PDF 轉 Word、PDF 轉 Excel、PDF 轉 PPT、PDF 轉 RTF、PDF 轉 WPS、PDF 轉圖片、PDF 轉文字、PDF 轉 HTML 等等，當然也支援各種文書格式檔案與圖片轉換成 PDF 文件，也具備有 PDF 加密解密與合併壓縮等功能，如此好用而且樸實無華且枯燥的工具，不收下真的很可惜～來下載吧！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/bitwar-pdf-converter/

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Bitwar PDF Converter 就可以下載到這次的活動檔案，檔案內有包含安裝檔案與活動序號，文末也替大家準備好免安裝版本，有需求的朋友也可以直接到文末下載。

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ 開啟軟體後必須要登入帳號，如果沒有 Bitwar 的帳號就簡單註冊一下，原本有帳號的話就直接登入。

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ 點選軟體介面右上角的選單，點選激活來啟用軟體。

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△ 輸入這次的活動序號後點選激活。

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△ 應該就可以看到成功啟用的通知視窗，有整整一年的使用期限。

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ PDF 檔案支援轉換成 Word、Excel、PPT、RTF、WPS、圖片、TXT、HTML、FLASH 與 CBZ，使用方式很簡單，將 PDF 拖曳的軟體之中，他會自動辨識 PDF 檔案的頁數，可以手動去調整要轉換的頁數，轉換模式支援「編輯優先」與「格式優先」，若轉換效果不好的話，可以嘗試切換看看唷！設定完成之後點選「轉換」就可以開始轉檔，那麼轉換效果如何呢？依照我目前測試的檔案來看，完整度還頗高的，目前覺得還頗不賴的。

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ 我自己測試過很多 PDF 轉檔工具，我第一次看到有轉檔細節的調整，調整細項可以參考上圖，doc、docs、xlsx 與 pptx 格式的文件都有不同的設定細節，這點真的非常細心，值得好好鼓勵。

Bitwar PDF Converter PDF 文書轉檔工具

△ PDF 轉文書的功能之外，當然也支援文書格式直接轉 PDF，這功能絕對比較不會有問題。此外還有 CAD 轉 PDF 的功能，這個在一般 PDF 轉檔工具中也比較少見唷！

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△ 圖片轉 PDF 也很實用，若是要將多張圖片轉成 PDF 檔案，只要將所有圖片都加進去，轉換之後就可以合併一起，也可以透過列表來調整順序，簡單好操作。除此之外，還有 PDF 加密、解密、合併與壓縮的功能，有需求的朋友可以自己試試看囉！

https://www.bitwarsoft.com/pdf-converter

免安裝版：
Bitwar PDF Converter 3.5.2.7z（GOOGLE下載）
Bitwar PDF Converter 3.5.2.7z（1DRV下載）
Bitwar PDF Converter 3.5.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Bitwar PDF Converter 3.5.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Bitwar PDF Converter 3.5.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：70.71 MB

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