臨時需要轉檔 PDF 找不到轉檔軟體嗎？最近小編發現 EasePDF 線上 PDF 轉檔工具，能夠執行各種 PDF 轉檔任務：PDF 轉檔 Excel、Word、PPT、PNG，甚至是 PDF 簡單的處理，包含分割 PDF、編輯 PDF、合併 PDF、壓縮 PDF 等，不須要安裝任何 App，開啟瀏覽器就可以在 EasePDF 線上完成，而且完全免費使用、免登入會員即可完成。你要轉檔的 PDF 超過免費額度的話，請參考本站精選的另外 9 款 PDF 線上轉檔工具。

進入 EasePDF 首頁之後，就可以看到所有 PDF 轉檔和編輯功能，例如：合併 PDF、分割 PDF、編輯 PDF 等超過 30 種 PDF 轉檔及編輯功能。

小編以 PDF 轉 JPG 作為範例，可直接上傳 PDF 文件或從 Google 雲端硬碟、Drop 或網址匯入檔案，所有上傳文件均經過 256 位元 SSL 加密。

一次可以上傳多個文件進行 PDF 轉檔，上傳完畢之後點擊右下方「兌換」進行轉檔（兌換看起來怪怪的，可能是機器翻譯的問題）

轉檔速度相當快速，轉檔完畢之後，點擊下載就可以立即儲存檔案囉，不須要登入會員，過程也完全免費。

雖然以上 PDF 轉檔過程通通都是免費的，不過也不是無條件的免費到底，還是有些限制的，例如免費轉檔每個檔案最大上限為 50 頁、大小限制 10MB 內、每 24 小時只能執行 2 個轉檔任務。若要解除限制就必須付費解決啦，下方為 EasePDF 的連結，有需要的朋友請收下囉！

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