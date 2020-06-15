PPT 簡報中的照片要存到電腦中該怎麼做？若張數少的話還可以一張一張右鍵另存新檔，不過若有 100 張照片、500 張照片，難道只能跟他拚命了嗎？今天要與大家分享一個 PPT 一次匯出所有照片暗黑大法，不需要安裝任何工具、軟體，就能夠一次匯出所有照片、影片等多媒體檔案，而且方法非常簡單，看過一次就能夠學會，下次要匯出 PPT 簡報圖片時，就不用一張一張慢慢點囉。其它 Office 小技巧，你也可以參考：圖片不礙事 Word 自適應圖片排版技巧

這個方法用在 Word、Excel 及 PPT 上都可行，只要 Office 版本在 2007 年以上即可，以下小編就用 PPT 來做為示範：

首先照到你要處理的 PPT 檔案，連開啟都不需要，將副檔名 .pptx 重新命名為 .zip，完成修改後你會看到原本的 ppt 檔案圖示，會變成下圖的壓縮檔圖示。

接著將壓縮檔解壓縮，並打開裡面的 ppt 資料夾，找到眾多資料夾中的 media，這時候你就可以看到神奇的事情發生啦！

所有 ppt 簡報中的媒體檔案，全部都被自動集中到這個 media 資料夾裡面啦，不論是照片還是影片都會被集中在這邊，這樣是不是比起自己一張一張另存新檔還要快上很多呢？大家學起來了嗎～趕快找個 PPT 檔案能試試看吧！

