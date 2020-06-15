PPT GIF 另存

PPT 簡報中的照片要存到電腦中該怎麼做？若張數少的話還可以一張一張右鍵另存新檔，不過若有 100 張照片、500 張照片，難道只能跟他拚命了嗎？今天要與大家分享一個 PPT 一次匯出所有照片暗黑大法，不需要安裝任何工具、軟體，就能夠一次匯出所有照片、影片等多媒體檔案，而且方法非常簡單，看過一次就能夠學會，下次要匯出 PPT 簡報圖片時，就不用一張一張慢慢點囉。其它 Office 小技巧，你也可以參考：圖片不礙事 Word 自適應圖片排版技巧

這個方法用在 Word、Excel 及 PPT 上都可行，只要 Office 版本在 2007 年以上即可，以下小編就用 PPT 來做為示範：

Excel 圖片匯出

首先照到你要處理的 PPT 檔案，連開啟都不需要，將副檔名 .pptx 重新命名為 .zip，完成修改後你會看到原本的 ppt 檔案圖示，會變成下圖的壓縮檔圖示。

Word 圖片匯出

接著將壓縮檔解壓縮，並打開裡面的 ppt 資料夾，找到眾多資料夾中的 media，這時候你就可以看到神奇的事情發生啦！

PowerPoint 圖檔

所有 ppt 簡報中的媒體檔案，全部都被自動集中到這個 media 資料夾裡面啦，不論是照片還是影片都會被集中在這邊，這樣是不是比起自己一張一張另存新檔還要快上很多呢？大家學起來了嗎～趕快找個 PPT 檔案能試試看吧！

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PPT 一次匯出所有圖片，暗黑大法一秒取得簡報檔案內所有照片及影片 參考資料

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