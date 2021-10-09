有轉檔需求但又不想要在電腦多安裝一個軟體？最近有一款還不錯用的線上轉檔工具 Convertr，能夠線上處理影片、音樂及圖片轉檔任務，常見的影音檔案像是 MP3、MOV、MP4 等通通能夠輕鬆轉檔，而且完全不需要登入及快速轉檔，也沒有轉檔次數的限制，下載後更是沒浮水印，是千真萬確的完全免費使用，有需要的朋友可以收藏下來啦。如果你要用 YouTube 連結下載影片，可以用目前最簡單的 321 下載法。

進入 Convertr.org 首頁後，點擊按鈕上傳檔案，或拖移要轉檔的檔案到畫面中。

Convertr.org 可以轉換的格式有音樂、圖片、影片：



影片：AVI、FLV、MKV、MOV、MP4、WEBM、WMV

音樂：AAC、AIFF、FLAC、M4A、MP3、OGG、WAV

圖片：GIF、PNG、BMP、EPS、ICO、JPG、PS、PSD、TIFF、WEBP

上傳後點擊 SELECT 選擇要轉檔的格式。並非只有圖片可以轉圖片，大家常用的影片轉音檔 or 圖片也沒有問題。

小編這裡用 JPG 測試。

選好後按下 Convert 進行轉檔。

沒幾秒鐘的時間就轉檔好囉，轉檔完成後按下 Download 就可以下載檔案啦，完全不需要登入會員或付費，連結放下面，有轉檔需求的朋友們趕快前往試試吧。

傳送門：Convertr