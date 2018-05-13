ACDSee一直以來，都是一套極具知名度的，其整合了秀圖管理以及簡易圖片編輯功能，但ACDSee卻是一套共享軟體，必須要付錢才能永久使用。

FastStone Image Viewer可就不同了，擁有著ACDsee多數的功能，但卻不如ACDSee一樣需要付費才能使用，因為它是免費！快速反應的速度，讓你觀看圖片或開啟圖片，幾乎感受不到等待的時間；華麗可換面板的介面，讓你可以隨時依心情來定製軟體操作介面，不需再觀看使用那永遠一成不變的軟體操作介面。簡易的圖片編輯功能，不管是圖片的轉檔、圖片大小的變更、圖片翻轉或是圖片的裁剪．．．等，讓你除了秀圖管理功能外，更多了簡易編輯功能。

有時需要擷取螢幕的畫面，使用鍵盤的Print Scrn鍵，不但麻煩，而且一次只能擷取一張圖片，且功能過於陽春。FastStone Image Viewer也提供了螢幕擷取功能，不但可以擷取全螢幕、指定視窗、自訂範圍大小、擷取不規則形狀的畫面．．．等。1.它不但秀圖可加背景音樂...還有156種轉場效果2.雙擊圖片後...在圖片上用滑鼠按住左鍵...有放大鏡效果3.設定-檢視器-的最後一個選項..打勾....可讓滑鼠滾輪便放大縮小功能...左右鍵變上下頁圖片4.可同時4張圖片比對5.可更換風格6.可批次更名或轉換8.還有不同的濾鏡/去紅眼....等9.新增了文字貼入的功能....不過中日文還無法正確顯示..會亂碼10..新增桌布便利貼...可將多張圖片同時貼入一張桌布.並加入邊框特效...存為桌布Version 6.5 (May 02, 2018)Enhanced the Import Photos and Videos tool. Now it allows you to import both photos and videos from cell phones, digital cameras and card readers. Previously, video files could not be imported.Enhanced the internal Video PlayerIncreased the maximum time interval (from 5 minutes to 1 hour) in slideshowOther minor improvements and bug fixes

哇哇評:

一直以來我都是使用FastStone Image Viewer來看圖轉圖

重點是我也比較上手他的圖片批次轉換功能，之前也寫過

新的版本在使用上更方便了，預覽縮圖時有更多的選擇

若是圖片有GPS資訊有可以查看!推薦大家使用唷!

免安裝版：檔案大小：6.11 MB