就是要轉檔 Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

2019-05-18 02:35:50 哇哇

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

因為影音需求變高，影音轉檔工具需求也提升不少，大家都得選擇一套自己上手的影音轉檔工具，Wise 系列軟體一直都很不錯，這次 Wise Video Converter 影音轉檔工具專業版推出限時免費，我個人覺得這款工具還算簡單，介面上很簡單，使用上也不難，相信是大家可以很快上手的影音轉檔工具，這次限時免費的版本是安裝即註冊版，打包的免安裝版也是註冊版，有需求的朋友直接文末下載就可以囉！獻給大家這款好工具。

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

△ 軟體首頁有手機設備、平板設備與 PC 設備三種選擇，這是預設好的輸出模式，會自動選擇適合的影片大小與格式，讓你不用再傷腦筋要去設定輸出的格式，對於不那麼瞭解的人來說是非常簡單的。

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

△ 加入檔案之後就會進入轉換檔案的列表，列表右側有兩個操作按鈕，分別是加入浮水印與調整影片輸出格式。

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

△ 加入浮水印功能還頗不錯的，應該是說是實用且方便。

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

△ 若是想要自己調整輸出格式的話，也可以自己調整到自己想要的格式，自訂也是沒有問題的，編碼有支援 x264 唷！

Wise Video Converter Pro 影音轉檔限時免費

△ 輸出完成之後開啟檔案，還有內建的 Wise Video Player 可以使用，輕巧又方便的影音播放器唷！

http://www.wisevideosuite.com/wisevideoconverter.html

安裝版：
Wise Video Converter Pro 2.3.1.exe（WISECLEANER下載）
Wise Video Converter Pro 2.3.1.exe（GOOGLE下載）
Wise Video Converter Pro 2.3.1.exe（1DRV下載）
Wise Video Converter Pro 2.3.1.exe（NOFILE下載）
檔案大小：15.58 MB

免安裝版：
Wise Video Converter 2.3.1.7z（GOOGLE下載）
Wise Video Converter 2.3.1.7z（1DRV下載）
Wise Video Converter 2.3.1.7z（NOFILE下載）
Wise Video Converter 2.3.1.7z（本站下載）
檔案大小：13.60 MB

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