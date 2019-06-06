PDF 雖然換電腦開啟格式不會跑掉，但換個角度來看卻有不易編輯、閱讀的特性，所以今天要來跟大家分享這款 Acethinker PDF Converter Lite 線上免費 PDF 轉檔工具，不管是轉檔 Office 文件、轉圖片還是轉 文字，都可以免費轉換，我自己最常發生的是轉換完畢之後出現亂碼、格式跑掉，但是這種情形在 Acethinker PDF Converter Lite 中不會發生，趕快來跟我一起測試這款又佛又好用的 PDF 轉檔工具，能耐到底在哪邊吧！

△ 首先進入 Acethinker PDF Converter Lite 官網（文末附上），就可以看到 PDF 轉檔的方塊啦，包含：PDF 轉 Word、PDF 轉 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、PDF 轉 TXT、Excel 轉 PDF、Word 轉 PDF、PPT 轉 PDF、JPG 轉 PDF、TXT 轉 PDF。直接點擊就可以進入下一步上傳檔案啦。

△ 這邊我點擊 PDF 轉 Word 檔來做示範，接著把要轉檔的檔案上傳上來，點擊畫面中央的 ＋ 號就可以啦！

△ 等待一下上傳成功之後，Acethinker PDF Converter Lite 就會開始進行轉檔囉，所有正在執行的過程，都會在中間顯示出來，上傳、轉檔速度相當快速，但速度快慢還是根據你的檔案大小有所不同囉，檔案越小當然就越快。

△ 轉換完成之後，就可以看到「下載」按鈕跑出來啦，不需要登入、不需要註冊、不需要留資料，直接點擊按鈕，轉檔完成的檔案就會儲存到電腦中啦，以下幫大家實測了幾種轉檔結果，一起來看看效果如何：

△ 首先是大家最常用的 PDF 轉 Word，這份文件是常見的公文格式，主要測試中文字、格式是否會在轉檔之後跑掉，或是變成亂碼，從結果來看是通過測試的，格式與文字都精準的輸出，甚至連不同段落的字體大小、換行都很精確，算是非常不錯的。我們繼續往下看看更多給 Acethinker PDF Converter 的挑戰。

△ 接著同樣是 PDF 轉 Word，但這次內容就不是只有文字這麼簡單啦，這次我挑選了具有「表格」的內容，但沒想到還是難不倒他，表格與內容都準確的被轉換成文字啦。從結果看來，大家常用的 PDF 轉 Word 這個功能，在內容與格式上都是相當正確的，所以大家可以放心使用啦！

△ 看完轉檔到 Word 的考驗後，接著也是相當熱門的 PDF 轉 PPT 功能，轉換完成之後，PPT 裡面的文字通通可以自己編輯、修改沒有問題，圖片就是圖片，文字就是文字，不會有圖片不能移位，或是文字被辨識成圖片的情形發生。

△ 最後是 PDF 轉 JPG ，圖片也是大家常轉的格式，畢竟在社群媒體上，上傳圖片可以直接瀏覽，PDF 卻還要下載或是用其他應用程式打開，而這款線上工具輸出圖片當然也是沒問題囉，有些線上轉檔工具比較尷尬的是輸出的圖片會被莫名的壓縮，但是 Acethinker PDF Converter Lite 並不會發生這樣的情形 ～ 從上面一路測試下來，轉 Word、PPT、TXT、JPG 通通沒有問題，而且不限轉換額度，你要轉檔多少就轉多少，不用登入、不用註冊，馬上轉換、馬上下載，這麼好用的工具，再不收下就對不起自己啦。

https://acethinker.com/convert-pdf-free