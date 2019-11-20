世界上最方便的轉檔方式，你跟上了嗎？圖片、影片、聲音轉檔有沒有更快速直覺的方法呢？今天小編要跟大家分享這款 File Converter 萬用轉檔工具，只要點擊右鍵就可以快速轉檔，它是一款萬用的轉檔工具，不管你是影片、聲音、圖片、文件都能轉，像是影片轉為 MP4、MOV、WAV、MP3，文件轉為 PDF、PNG，圖片轉 PNG、JPG、PSD、PDF 檔。要轉檔時不用另外開啟任何 APP，按下右鍵就能夠一鍵快速轉檔，如果你常常使用轉檔功能的話，絕對不可以錯過這款免費轉檔工具！FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體

△ 文章最後面有幫大家準備好載點啦，下載之後直接進入安裝程序，一直點擊 next 下一步就對啦，大家請放心，安裝過程不會額外加料幫你安裝其他 App。

△ 使用方式非常簡單，安裝完畢之後，直接對著你要轉檔的檔案按下右鍵，找到 file converter 就能夠直接選擇要轉檔的格式。可轉檔的文件類型包含：音樂、影片、文件、圖片等通通都沒問題。也支援同時選擇多個檔案批次轉檔。

支援轉檔格式一覽表：



相容輸入格式 輸出格式 音訊 3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv flac, aac, ogg, mp3, wav 影片 3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv webm, mkv, mp4, ogv, avi, gif 圖片 bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx* png, jpg, ico, webp 文件 doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx*, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga pdf

△ 選好書輸出格式之後，就會進行轉檔程序啦，這應該是目前最方便快速的轉檔工具！

△ 當然你也可以在點擊右鍵時，找到 configure preset 來設定轉檔的細節，例如：轉檔品質、格式、旋轉、檔名等通通都可以微調，轉檔頻率高的使用者們，建議你趕快把這款一鍵轉檔工具收下來吧！

https://file-converter.org/

安裝版：

FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（FILE-CONVERTER下載）

FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（GOOGLE下載）

FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（1DRV下載）

FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（MEDIAFIRE下載）

FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：39.36 MB