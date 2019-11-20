世界上最方便的轉檔方式，你跟上了嗎？圖片、影片、聲音轉檔有沒有更快速直覺的方法呢？今天小編要跟大家分享這款 File Converter 萬用轉檔工具，只要點擊右鍵就可以快速轉檔，它是一款萬用的轉檔工具，不管你是影片、聲音、圖片、文件都能轉，像是影片轉為 MP4、MOV、WAV、MP3，文件轉為 PDF、PNG，圖片轉 PNG、JPG、PSD、PDF 檔。要轉檔時不用另外開啟任何 APP，按下右鍵就能夠一鍵快速轉檔，如果你常常使用轉檔功能的話，絕對不可以錯過這款免費轉檔工具！FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體
△ 文章最後面有幫大家準備好載點啦，下載之後直接進入安裝程序，一直點擊 next 下一步就對啦，大家請放心，安裝過程不會額外加料幫你安裝其他 App。
△ 使用方式非常簡單，安裝完畢之後，直接對著你要轉檔的檔案按下右鍵，找到 file converter 就能夠直接選擇要轉檔的格式。可轉檔的文件類型包含：音樂、影片、文件、圖片等通通都沒問題。也支援同時選擇多個檔案批次轉檔。
支援轉檔格式一覽表：
|相容輸入格式
|輸出格式
|音訊
|3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv
|flac, aac, ogg, mp3, wav
|影片
|3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv
|webm, mkv, mp4, ogv, avi, gif
|圖片
|bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx*
|png, jpg, ico, webp
|文件
|doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx*, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga
△ 選好書輸出格式之後，就會進行轉檔程序啦，這應該是目前最方便快速的轉檔工具！
△ 當然你也可以在點擊右鍵時，找到 configure preset 來設定轉檔的細節，例如：轉檔品質、格式、旋轉、檔名等通通都可以微調，轉檔頻率高的使用者們，建議你趕快把這款一鍵轉檔工具收下來吧！
安裝版：
FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（FILE-CONVERTER下載）
FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（GOOGLE下載）
FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（1DRV下載）
FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（MEDIAFIRE下載）
FileConverter 1.2.3 x64-setup.msi（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：39.36 MB