最近有工作上有圖檔轉換的需求，但卻找不到好用的工具嗎？那麼不妨試試這款 Pixelied 強大又方便的線上圖檔轉換工具吧！Pixelied 是一個非常棒的免費線上圖檔轉換工具，共支援 PNG、JPG、WEBP、SVG、GIF、AVIF、TIFF 七種圖檔格式，重點還能同時一次處理多張圖片，並提供免費線上編輯圖片功能，真的是相當佛心又好用，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的線上轉檔工具，請參考這篇：Convertr 線上轉檔工具，支援影音、圖片、PDF 等格式轉檔！

Pixelied 使用介紹

進到 Pixelied 網站後，便可點選「Choose Files」上傳圖檔，或直接將圖檔拖曳到虛線框中也行。

圖片上傳好之後，便可點選上方的「Choose file type」選擇你要轉換的圖檔格式。

選好要轉換的格式後，便可點選「Settings」設定轉換後的圖檔畫質，設定好後便可點擊「Start Conversion」進行轉換。

轉換完成後，可點選「Download All」全部下載，或點擊「Download PNG」單張下載，點擊「Edit PNG」的話則可以開啟編輯工具。

Pixelied 所提供的圖檔編輯器，所有功能都是免費的，真的相當不錯，喜歡的朋友，趕緊點擊下方連結前往試試吧。

Pixelied：https://pixelied.com/convert/