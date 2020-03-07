Aiseesoft Video Enhancer 影片裁切後製轉檔增強工具

影音轉檔工具非常多，哪一套可以滿足需求呢？其實大多都是可以的，自己習慣上手是比較重要的，這次限時免費的是 Aiseesoft Video Enhancer 影音轉檔工具（和 Tipard Video Converter 幾乎同個模子），功能上主要就是影音轉檔輸出成多種不同格式，若是有影音轉檔需求就很實用，還內建功能有影音裁切、影片翻轉、影音切割、特效、強化與浮水印，比較特別的應該是強化的功能，有強化畫質、亮度對比、減少雜訊與晃動，限時免費的影音轉檔工具，需要就收下吧！

限時免費：https://www.aiseesoft.com/special/gotd/video-enhancer/

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△ 進入活動頁面後，輸入名稱與信箱與同意隱私條款，之後點選 Register 註冊。

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△ 之後去信箱就可以收到這次活動的序號，每個人應該都是不同的，大家自己跑一下流程吧！

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△ 開啟軟體後貼入剛剛所取得的序號，貼上之後點選右下角的 Register。

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△ 之後應該就會看到註冊成功的通知視窗。

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△ Aiseesoft Video Enhancer 軟體主畫面如上圖，與一般轉檔工具差異不大，將想要轉檔的影片加入，也支援使用拖曳檔案的方式。主要功能在上方，等下會簡單跟大家介紹，下方可以調整要輸出的格式與位置，全部設定完成之後右下角 Convert 轉檔。

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△ 內建多種輸出格式可以選用，可以選擇格式或是適合設備的。

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△ 基本的影片裁切功能也有的，可以調整開始與結束的時間點。

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△ 進階的設定中，可以設定需要幾個 CPU 來執行轉檔作業，也內建支援 NVIDIA GPU 加速、Intel App 加速與 AMD App 加速功能，只要電腦硬體有支援，就可以啟用，轉檔速度也會比較不吃 CPU 唷！

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△ 內建翻轉、選轉影片功能，現在很多時候拿起手拍錄影，有時候沒有感應正確方向就會不對，就得透過轉檔軟體來改變影片方向。

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內建 3D 功能，真的這樣就可以轉成 3D 嗎？其實我心裡充滿滿滿的疑惑^^。

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△ 影片裁切功能，可以擷取影片的局部畫面，這功能透過專業的剪輯軟體反而麻煩，透過小軟體就很好設定。

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影片顏色的基本調整功能，包含調整亮度、對比、彩度等等。

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△ 影片強化功能，包含有增加解析度、增強亮度與對比、去除影片噪點與減少影片晃動，在各種不同的轉檔工具中，這功能是比較特殊的。

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△ 可以自己增加文字或是圖片的浮水印，這其實也有很多專門工具，能內建這樣的功能也是很加分的。

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△ 影音轉檔比較費時，電腦效能越強大速度越快，不然就是一直慢慢等囉！

https://www.aiseesoft.com/video-enhancer/

免安裝版：
Aiseesoft Video Enhancer 9.2.26.7z（GOOGLE下載）
Aiseesoft Video Enhancer 9.2.26.7z（1DRV下載）
Aiseesoft Video Enhancer 9.2.26.7z（MEDIAFIRE下載）
Aiseesoft Video Enhancer 9.2.26.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：31.55 MB

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