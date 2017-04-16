FormatFactory 是一款全能的影音轉檔軟體，支援大部分常用的檔案格式，支援所有影音檔轉成 MP4、3GP、MPG、AVI、WMV、FLV、SWF 等，能將所有聲音檔轉成 MP3、WMA、MMF、AMR、OGG、M4A 及 WAV 等，也能把所有圖片檔轉成 JPG、BMP、PNG、TIF 及 ICO 等，並支援 DVD 光碟的抓取和燒錄，軟體介面一目瞭然且操作容易，支援 35 種以上的語言，包括繁體中文與簡體中文。
FormatFactory 支援多種格式，在視訊影片方面能讓所有來源檔轉成 MP4、3GP、MPG、AVI、WMV、FLV、SWF 等格式，在音樂格式方面則支援 MP3、WMA、MMF、AMR、OGG、M4A 及 WAV 等，圖片則是 JPG、BMP、PNG、TIF 及 ICO 等，也能抓取 DVD 光碟和 ISO 格式檔，另外對於 RMVB 格式則是支援來源檔但不支援目的轉檔。
特別的是，FormatFactory 在轉檔的過程中可以修復某些損壞的影音檔，並且能替多媒體檔減肥，在圖片轉換時也提供了實用的縮放、旋轉、浮水印等功能，支援高達50種以上語言，包括英文、繁體中文、簡體中文，讓你使用起來更容易無障礙。
http://www.pcfreetime.com/CN/index.html
哇哇評:
其實這個轉檔軟體早就在網路上曝光很多次了，只是我一直遲遲沒有跟進
這幾天我把單車的環法賽轉成手機格式啦～難得有了w995高階媒體機種，當然要多多利用
也因此我才首次接觸到這個人人推的軟體，雖然我只用了一種格式的轉換
再稍微仔細看一下所有功能，這軟體的確還真是強大啊!
免安裝版：
FormatFactory 4.1.0.0.7z（MediaFire下載）
FormatFactory 4.1.0.0.7z（ZippyShare下載）
FormatFactory 4.1.0.0.7z（Hami+下載）
FormatFactory 4.1.0.0.7z（本站下載）
檔案大小：42.86 MB
那麼把影片放進手機幹嘛？當然是看影片囉～當作打發時間用的，若是特別用手機看也太辛苦了一點！
（背景的綿羊OPEN將是全台灣最高的7-11才有賣的唷！綿羊帽還可以脫下來）
之後考慮轉個電影進去XD，不是小電影唷！（天啊～這是哪個年代的手機啊！）
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LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！