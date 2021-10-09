YouTube MP3 下載 手機

YouTube 想要下載 MP3、MP4 影片的時候，該用哪一款工具？坦白說現在市面上類似的工具實在太多了，不過汰換的也相當快，昨天才用的好好的，今天馬上就無法連線的也不在少數，所以今天小編要來跟大家分享 Savemp3 免費 YouTube 線上轉檔工具，貼上連結就能快速下載 YouTube 上的影音內容，電腦、手機都能用且無系統限制，下次遇到下載工具無法連限時，就派出 Savemp3 吧。還有另一個更簡單的方法可以下載，一起分享給各位，在網址輸入 321 就可以輕鬆下載 YouTube 影片

YouTube MP3 下載軟體

進入 Savemp3 首頁後，將你要下載的 YouTube 網址貼上，點擊旁邊的 Go 按鈕就可以啦。

YouTube 影片下載 iPhone

點擊 Download MP3 可以直接下載音樂，如果你對音質有講究，或者你要下載 YouTube 影片請點擊「下載視頻」按鈕。

Savemp3

點擊下載視頻之後，就可以看到影片畫質選項啦，有 144P、240P、360P、480P、720P、1080P，直接選擇 Best avalable 就會根據來下載到畫質最好的影片，MP3 音樂的話，音質則最高可以到 320kbps，M4A 則是會下載到較低的音質。Savemp3 的連結放在下方，大家趕快收下吧。

傳送門：Savemp3

Savemp3 線上 YouTube 下載 MP3 / MP4 下載影音貼上網址就完成 相關文章

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