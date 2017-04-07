Jamendo Music 線上音樂平台，超過 400,000 首音樂可免費下載使用

2017-04-07 04:13:12 艾倫
Jamendo

Jamendo Music 擁有超過 400,000 首音樂的音樂庫，是個很豐富的音樂平台，包含許多不同國家、語言的音樂，和 YouTube 不一樣的是 Jamendo 這裡都不是收錄有名的歌手的歌曲，Jamendo 讓音樂家以創用 CC 授權將他們的音樂分享給所有人，艾倫推薦有影片配樂、報告背景音樂需求的大家都可以到 Jamendo Music 找尋適合自己的音樂來下載。

Jamendo Music 網站：https://www.jamendo.com

▽ 可線上一首首免費試聽，艾倫覺得 Jamendo Music 的音樂都蠻好聽的耶！不知不覺聽了一整天。
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▽ 也有各種音樂類型，如：舞曲/電音、嘻哈、重金屬、爵士、流行、搖滾等等，可依據需求從每種不同類別裡找尋我們需要的音樂。

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▽ 每首歌曲的後方都有四個功能鍵：收藏、分享、加入播放清單、下載，按下每首音樂前的播放鍵就能開始聽歌了。

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▽ 在 Jamendo Music 註冊帳號、登入後，也可以將自己喜愛的音樂加入播放清單，加入的歌曲越來越多後就能變成我們私人的小電台了。

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▽ 按下 Free Download 時會出現兩種選項，(左)可免費下載個人使用，下載的是 MP3 檔案格式，若要將 Jamendo Music 的音樂下載使用在商業用途就需要付費購買官方的許可證。

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不論是要下載音樂自己使用，還是要建立個人線上小電台，Jamendo Music 線上音樂平台都能滿足大家唷！

Jamendo Music 網站：https://www.jamendo.com

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