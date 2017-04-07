Jamendo Music 擁有超過 400,000 首音樂的音樂庫，是個很豐富的音樂平台，包含許多不同國家、語言的音樂，和 YouTube 不一樣的是 Jamendo 這裡都不是收錄有名的歌手的歌曲，Jamendo 讓音樂家以創用 CC 授權將他們的音樂分享給所有人，艾倫推薦有影片配樂、報告背景音樂需求的大家都可以到 Jamendo Music 找尋適合自己的音樂來下載。
Jamendo Music 網站：https://www.jamendo.com
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