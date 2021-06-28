Vividl Video Downloader

你有「大量下載」影片的需求嗎？不論是 YouTube、Facebook 還是 IG 影片，甚至是影片轉音樂後下載，有沒有推薦的工具呢？最近小編發現 Vividl Video Downloader 萬用影片下載器，介面非常乾淨，支援超過 1220 個網站的影片下載，幾乎可以說支援任何影音網站了，完全沒有任何廣告，而且開放大家免費下載使用，雖然線上下載影片工具已經很多，不過要大量下載還是得透過桌面版工具會比較方便些，經常收藏影片的朋友，可別錯過這款超實用的影片下載器囉。如果你需要下載 4K 畫質影片，可以參考 VDownloader 這款工具。 

影片下載器

首先進入 Next 無限安裝大法，將 Vividl Video Downloader 完成安裝。

免費影片下載工具

安裝完畢之後，打開軟體點選右上方的 + 號來新增影片下載連結。

youtube影片下載

貼上影片連結之後，下方有許多格式可以選擇，包含：MP4、WebM、AVI、MKV、MP3 等常見格式，不須要另外下載轉檔工具，Vividl Video Downloader 會在下載完的時，直接給你想要的格式。

Pornhub 影片下載

小編以 YouTube 影片下載為 MP3 檔案為例，選擇好格式之後，按下右邊的下載圖示，就會馬上開始下載囉。

9gag 影片下載

如果你選的是 MP4 影片的話，有畫質可以挑選，不過最高只支援 720P。

TikTok 影片下載

想要更高畫質的話，就必須將影片檔、聲音檔分開下載，這樣最高就能支援到 4K。

YouTube影片轉音樂下載

完成下載後就可以在任務列表看到已下載的檔案啦，點擊清單右側的資料夾圖示，就能夠一鍵到達檔案預設儲存位置（當然你也可以自訂儲存位置）。Vividl Video Downloader 支援超過 1220 個網站，實際上有哪些呢？可以查看 Vividl Video Downloader 支援網站清單，比較熱門的像是 YouTube、Facebook、Instagram、PornHub、優酷、9gag 等通通支援，基本上可以說是支援任何網站啦，所以可別錯過這款好工具囉。

https://sourceforge.net/projects/vividl/files/

免安裝版：
Vividl v.0.5.1 Portable.zip（GOOGLE下載）
Vividl v.0.5.1 Portable.zip（1DRV下載）
Vividl v.0.5.1 Portable.zip（MEDIAFIRE下載）
Vividl v.0.5.1 Portable.zip（MEGA下載）
檔案大小：26.94 MB

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