NewPipe

你如果是 Android 的使用者，現在都用什麼 App 聽音樂呢？最近小編發現一款目前為止看過最強大、最好用的免費聽歌 App，NewPipe 支援背景播放、懸浮播放、下載 YouTube 音樂及影片，幾乎把所有 YouTube 使用者所需的功能都集中在這個 App 當中，只不過如此強大的 App 在 Google Play 是下載不到的，所以今天就來與大家分享這款 NewPipe 功能、下載方式 ~ 非常推薦每位 Android 用戶都收下它！iOS 的用戶可參考 : MeTube 關螢幕播 YouTube 音樂，地表最高顏值免費聽音樂 App

NewPipe

由於 NewPipe 功能實在太強大，因此可能無法通過 Google Play 的規範，無法上架 ~ 因此我們必須透過下載 APK 的方式來安裝它，文章最後有載點，大家可以點過去下載。安裝之後直接打開就可以了，不需要註冊任何會員或登入帳號，一進去就能夠看到 NewPipe 的主頁面，滿滿的 YouTube 影片，右上方也有搜尋功能，大家可直接找到自己喜歡的音樂。

要怎麼關螢幕還可以聽youtube

進入播放介面可以看到 YouTube 影片其它網友的留言，點擊影片下方「背景播放」功能，就是大家最喜愛的聽音樂方式啦，實測沒有問題，可在螢幕鎖定時、跳到其它 App 時繼續收聽。

youtube影片下載App

另外，NewPipe 影片播放介面下面也有「懸浮視窗」功能，若說聽 YouTube 音樂最重要的功能是背景播放，那看 YouTube 影片大家最需要的功能也許是「懸浮視窗」，因為大家能夠一邊看影片，一邊滑 FB、回 LINE 也是很重要的。

NewPipe 甚至還能夠下載任何 YouTube 影片，可直接下載影片檔、音訊檔，影片下載格式為 MP4，最高僅支援 1080P，不過我想這對於畫質、手機容量間是最佳選擇 ; 音訊檔案的話，提供 ma4 及 opus 兩種格式，較常用的 m4a 下載品質只提供 128 kbps。

NewPipe

聽音樂最重要的播放清單功能也有，可為自己歌單進行分類。比較可惜的是不能匯入 YouTube 播放清單 ~ 

免費離線聽音樂app

雖然不能匯入 YouTube 播放清單，不過卻可以匯入已訂閱頻道，大家根據 App 提示操作就可以匯入啦。我個人認為 NewPipe 是目前 Android 最強的聽音樂 App，而且看影片也很方便，所以應該是最強的聽音樂 + 看影片 App，還能夠下載音樂、影片，目前想不到還有什麼功能是沒作進來的，只有我自己一個人說不準，各位也趕快下載起來體驗看看吧！

https://newpipe.schabi.org/

APK 下載：
NewPipe 0.19.5.apk（GOOGLE下載）
NewPipe 0.19.5.apk（1DRV下載）
NewPipe 0.19.5.apk（MEDIAFIRE下載）
NewPipe 0.19.5.apk（RAPIDGATOR下載）
NewPipe 0.19.5.apk（MEGA下載）
檔案大小：7.13 MB

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