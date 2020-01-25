近幾日在網路上最夯的話題之一就是 Spotify，你有跟上了嗎？Spotify 是非常方便的網路音樂服務，聽音樂通通不用錢唷！沒有網路資源的人也不用再煩惱該去哪裡下載音樂，透過 Spotify 真的非常非常的簡單，不管是華語音樂專輯、西洋音樂通通一網打盡！你有用過了嗎？用過之後應該就會愛上了吧！

主要特色如下：



音樂無處不在 ：你可以在電腦、手機、平板電腦及家居影音系統上使用 Spotify 。 你甚至可以下載你最愛的音樂讓你離線時使用。

：你可以在電腦、手機、平板電腦及家居影音系統上使用 Spotify 。 你甚至可以下載你最愛的音樂讓你離線時使用。 搜尋更多，發掘更多 ：挑選你的心水音樂，或讓 Spotify 給你驚喜。 搜尋喜愛的歌曲，立即享受樂趣。或瀏覽好友、藝人與名人的收藏，尋找新鮮音樂。

：挑選你的心水音樂，或讓 Spotify 給你驚喜。 搜尋喜愛的歌曲，立即享受樂趣。或瀏覽好友、藝人與名人的收藏，尋找新鮮音樂。 建立你的個人收藏 ：只要建立自己的播放清單，就可以輕鬆擁有個人收藏。也可以尋找喜愛的播放清單，然後加入個人收藏中。 不用多久，你就能擁有配合不同心情，不同場合的精彩音樂。

：只要建立自己的播放清單，就可以輕鬆擁有個人收藏。也可以尋找喜愛的播放清單，然後加入個人收藏中。 不用多久，你就能擁有配合不同心情，不同場合的精彩音樂。 追蹤更多，分享更多 ：音樂將你我凝聚在一起。這就是大家都愛用 Spotify 的原因。在 Spotify、Facebook、Twitter、網誌或電子郵件上分享音樂。也可以關注其他朋友的動態。只要他們聽到了好聽的音樂，你也能一起享受。

：音樂將你我凝聚在一起。這就是大家都愛用 Spotify 的原因。在 Spotify、Facebook、Twitter、網誌或電子郵件上分享音樂。也可以關注其他朋友的動態。只要他們聽到了好聽的音樂，你也能一起享受。 電台 ：放鬆心情，細意享受 Spotify 電台。 以一首你喜愛的歌曲作序幕，然後讓 Spotify 為你帶來一首又一首精彩的歌曲。 如果你沒有心水歌曲，或想作一些新嘗試，這將是你的不二之選。

資訊頁面：要使用 Spotify 的先決條件必須註冊為會員，大家可以透過首頁註冊，或是到 註冊頁面

Spotify 播放器

Spotify 最方便的地方就是可以在線收聽音樂，不過也有專屬的 Spotify 音樂播放器，讓大家可以在透過軟體的方式來聽音樂。為什麼透過網頁或是軟體是最好的？因為免費帳戶只能從手機 App 免費試聽 48 小時，除非升級 Premium 帳戶。

登入之前所註冊的帳戶。

介面還真是有點類似 iTunes 的感覺，首頁有熱門的推薦，都是目前比較夯的音樂，最新的音樂資訊從首頁就可以得到。

如何搜尋音樂、藝人？從搜尋框輸入關鍵字，就會跳出相關的熱門點擊、歌曲、藝人或專輯資訊。若是找不到的話，可能代表音樂資訊尚未被授權。

看到音樂列表之後，可以新增到播放列表，複製連結代碼等等。直接點兩下就可以開始聲聽音樂囉！不過免費版的偶爾會聽到廣告，不過能有很多音樂可以聽算是超級划算的了！

免費一個月 Premium 帳戶

升級 Premium 帳戶每個月 149 元，新註冊帳號有第一個月免費的優惠，想嘗試完整版的使用嗎？

那就升級去吧！ https://www.spotify.com/tw/#premium

升級過後就可以在手機上無限制地聽音樂囉！在電腦上也可以獲得更高音質的串流音樂。

免費試用 30 天之後，信用卡會自動扣款唷！ 這點大家得特別注意了！取消步驟請看：這裡

https://www.spotify.com/tw/

免安裝版：（執行 SpotifyLauncher.exe）

Spotify 1.1.17.543.7z（GOOGLE下載）

Spotify 1.1.17.543.7z（1DRV下載）

Spotify 1.1.17.543.7z（MEDIAFIRE下載）

Spotify 1.1.17.543.7z（RAPIDGATOR下載）

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