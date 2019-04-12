【限時免費】AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260 下載 Spotify 音樂轉檔工具

2019-04-12 06:35:03 哇哇

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

Spotify 是非常熱門的聽音樂工具，不少好聽的歌曲可以在這個音樂平台上找到，那麼 Spotify 的音樂如何下載？可以使用 AudFree Spotify Music Converter 這款工具，他必須與安裝版的 Spotify 同時運行，透過拖曳的方式加入下載列表當中，透過偵測到串流音樂之後，就可以開始下載 Spotify 的音樂，支援轉檔成 MP3、FLAC、AAC 與 WAV 的音樂格式，使用上其實並不難，不過這款工具是付費的，若有需求下載 Spotify 音樂的朋友們，趁此限時免費的機會下載來使用吧！

限時免費：https://www.giveaway-club.com/

△ Giveaway-club 的限時免費都放在首頁，若是過了限時免費期限，可能就不是這款工具囉～不過文末下載檔案內我是包了序號在裡面，還是可以試試看能否啟用囉！
Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 點選 Get it now fore free! 繼續。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 這時候會下載安裝檔案，或是可以到文末下載免安裝檔案，接著點選 Get your key and activate 取得序號。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 這次活動似乎都是這組序號，若是限時免費期限過了，還是可以試著啟用看看。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 開啟 AudFree Spotify Music Converter 也會幫你開啟 Spotify，這時候請將要下載的音樂拖曳的軟體視窗之內，就可以加入下載列表之中。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 啟用軟體從選單中找到 Register 點選。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 輸入剛剛所取得的序號以及隨意的電子信箱後點選 Register。

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 看到以上畫面代表註冊成功囉！

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 加入清單之後，點選右下角的 Convert 就可以開始轉檔囉！

Spotify 音樂如何下載？AudFree Spotify Music Converter

△ 轉檔之後就可以取得 Spotify 所下載的音樂囉！下載時唯一要注意的是這工具是透過串流方式下載，所以下載時必須要有該首歌曲播放的動作，理論上會自動執行，若是沒有的話就要手動播放該首歌曲囉！

https://www.audfree.com/spotify-music-converter-win/

免安裝版：
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