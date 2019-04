Spotify 是非常熱門的聽音樂工具,不少好聽的歌曲可以在這個音樂平台上找到,那麼 Spotify 的音樂如何下載?可以使用 AudFree Spotify Music Converter 這款工具,他必須與安裝版的 Spotify 同時運行,透過拖曳的方式加入下載列表當中,透過偵測到串流音樂之後,就可以開始下載 Spotify 的音樂,支援轉檔成 MP3、FLAC、AAC 與 WAV 的音樂格式,使用上其實並不難,不過這款工具是付費的,若有需求下載 Spotify 音樂的朋友們,趁此限時免費的機會下載來使用吧!

△ 點選 Get it now fore free! 繼續。

△ 這時候會下載安裝檔案,或是可以到文末下載免安裝檔案,接著點選 Get your key and activate 取得序號。

△ 這次活動似乎都是這組序號,若是限時免費期限過了,還是可以試著啟用看看。

△ 開啟 AudFree Spotify Music Converter 也會幫你開啟 Spotify,這時候請將要下載的音樂拖曳的軟體視窗之內,就可以加入下載列表之中。

△ 啟用軟體從選單中找到 Register 點選。

△ 輸入剛剛所取得的序號以及隨意的電子信箱後點選 Register。

△ 看到以上畫面代表註冊成功囉!

△ 加入清單之後,點選右下角的 Convert 就可以開始轉檔囉!

△ 轉檔之後就可以取得 Spotify 所下載的音樂囉!下載時唯一要注意的是這工具是透過串流方式下載,所以下載時必須要有該首歌曲播放的動作,理論上會自動執行,若是沒有的話就要手動播放該首歌曲囉!

https://www.audfree.com/spotify-music-converter-win/

免安裝版:

AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260.7z(MEDIAFIRE下載)

AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260.7z(ZIPPYSHARE下載)

AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260.7z(GOOGLE下載)

AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260.7z(1DRV下載)

AudFree Spotify Music Converter 1.3.2.260.7z(本站下載)

檔案大小:1.42 MB