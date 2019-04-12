Spotify 是非常熱門的聽音樂工具，不少好聽的歌曲可以在這個音樂平台上找到，那麼 Spotify 的音樂如何下載？可以使用 AudFree Spotify Music Converter 這款工具，他必須與安裝版的 Spotify 同時運行，透過拖曳的方式加入下載列表當中，透過偵測到串流音樂之後，就可以開始下載 Spotify 的音樂，支援轉檔成 MP3、FLAC、AAC 與 WAV 的音樂格式，使用上其實並不難，不過這款工具是付費的，若有需求下載 Spotify 音樂的朋友們，趁此限時免費的機會下載來使用吧！

△ Giveaway-club 的限時免費都放在首頁，若是過了限時免費期限，可能就不是這款工具囉～不過文末下載檔案內我是包了序號在裡面，還是可以試試看能否啟用囉！

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