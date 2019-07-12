聽音樂管道很多，下載音樂的管道也很多，最近 Spotify 的音樂下載工具好像也變多了！要如何下載 Spotify 音樂成為 MP3 呢？TuneFab Spotify Music Converter 這款工具算是簡單又方便，他可以跳過 DRM 的保護，無損下載 Spotify 的音樂，支援的音樂格式有 MP3、M4A、WAV 與 FLAC，離線播放喜愛的音樂再也不成問題，很多人在上班上學通勤時都喜歡戴著耳機聽音樂，現在這些音樂都可以自己準備囉！接下來就與大家分享這款工具該如何使用。

△ TuneFab Spotify Music Converter 的軟體介面很簡單，使用上也非常簡單，支援繁體中文的操作，開啟後只要將 Spotify 的歌曲拖曳到軟體視窗當中，就可以接下來的轉檔操作。

△ 上圖替大家示範第一種方式，將 Spotify 中喜愛的音樂選取起來，透過滑鼠拖曳的方式到 TuneFab Spotify Music Converter 軟體介面當中，就可以在視窗中看到歌曲清單。

△ 第二種方式就是到專輯頁面當中，透過 ... 點開之後找到分享，之後複製多個專輯連結。

△ 之後回到軟體介面當中，在下方貼上剛剛所複製的網址。

△ 看到列表中的歌曲之後，再點選右下角的添加。

△ 之後就會進到轉換的介面當中，在這裡可以自己在設定檔案名稱，從綠色的筆那邊就可以修改，確認之後點選上方的「轉換」，就會開始進行轉檔，這時候它會自動幫你開啟與關閉 Spotify，也會自動跳到要下載的歌曲，偵測到串流之後會開始自動下載。

△ 不過若你的 Spotify 是免費帳號，中間可能會有所停頓，因為要廣告播放後才能繼續下載，若還是有卡住的狀態發生，那就手動關閉 Spotify 之後再開啟，通常這樣做就可以很順利銜接歌曲的下載了！

△ 下載後會有歷史紀錄，下載過的歌曲也都會一清二楚。

△ 下載後的音樂檔案播放當然沒有問題，播放時連專輯封面都有，這樣在電腦聽音樂就很足夠囉！！！

△ 最後來看到設定部分，下載後的資料夾有幾種不同的模式，有「無」、「藝人」、「專輯」與「藝人 / 專輯」四種選擇，「無」就是依照預設的資料夾直接存放，或是可以依照藝人或是專輯名稱存放，或是自動幫你建立藝人的目錄，裡面再建立不同的專輯資料夾，這樣的設定很方便，等於下載後就不用再去整理音樂檔案，我個人覺得這樣非常實用！！！

△ 另外的高級設定，可以設定轉換速度，格式有支援 MP3、M4A、WAV 與 FLAC，基本上都是大家常用的音樂檔案格式，直接放到手機裡面應該也都可以聽唷！！！

總結，不少人習慣使用 Spotify 來聽音樂，甚至國外專輯的音樂也相當豐富，免費帳戶在電腦版上就可以無限聽音樂，不過一段時間就會有廣告，現在透過 TuneFab Spotify Music Converter 來下載，下載方式也非常簡單，等於說之後就是過 MP3 的檔案來播放，不管在電腦或手機都可以，這樣的好工具就推薦給大家囉！！！不過這是一款付費工具，若你真的有這樣的使用需求，999 元台幣購買軟體，還是比每個月都付費還要划算許多，提供給大家參考囉！

https://www.tunefab.tw/spotify-music-converter/

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