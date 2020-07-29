Spotify 手機版如何顯示歌詞？使用者的心聲官方聽見了，自 7 月初起，就傳出 Spotify 將開放歌詞顯示功能，不過台灣並非在第一時間就能夠使用，最近終於能夠正式顯示動態歌詞囉，如果你的手機打開 Spotify 沒有顯示歌詞的話，這篇文章將與大家分享如何啟用，想要從 KKBOX 跳槽到 Spotify 的朋友，若歌詞顯示是你在意的點，這次你恐怕沒有猶豫的理由啦，趕快跟著小編來看看如何啟用吧。Mac 顯示 Spotify 歌詞可以參考：LyricsX 讓 iTunes 及 Spotify 顯示浮動歌詞，不阻擋視窗又可輕鬆閱覽動態歌詞

其實也不是什麼開啟動態歌詞教學，只要開啟 Spotify 後，就可以看到播放最下方有個「歌詞」，往上滑開就有歌詞囉。若你開啟 Spotify 之後，沒有看到下方有歌詞，請試著將 Spotify 更新到最新版本 ( 文末替大家準備好連結，直接點擊即可更新 )。

雖說是動態歌詞，能夠隨著音樂播放顯示目前歌詞段落，不過並非完全與 KKBOX 一樣，Spotify 只能透過時間軸來控制音樂，達到間接控制歌詞的部分。不過，Spotify 的歌詞顯示功能，連免費用戶也能夠使用，這點相較於 KKBOX 是相對開放的。

Spotify 中的歌詞是由 Musixmatch 所提供，中文歌曲歌詞的部分，相較於英文歌曲就沒有如此完整。

韓文、日文等外文歌，歌曲支援度相當完整，支援動態歌詞的消息對各位 Spotify 的愛用者一定是相當大的好消息，尤其是喜歡聽英文歌曲的朋友，若你手機的 App 自動更新是關閉的，先點擊下方連結更新後再開啟 Spotify 吧。

下載：

Spotify（Google Play 下載）

Spotify（App Store 下載）