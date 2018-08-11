LyricsX 讓 iTunes 及 Spotify 顯示浮動歌詞，不阻擋視窗又可輕鬆閱覽動態歌詞

2018-08-11 02:36:55 9M87
LyricsX

你會用電腦播放音樂嗎？大部分的人都有這個習慣，在工作或做報告、查資料之餘，會播放一些令自己心情愉悅或專注的音樂，也不少人喜歡聽流行音樂，興致來的時候還會哼上幾句～被許多人御用的的線上音樂平台有 Youtube 、 Spotify 、KKBOX 或 iTunes ，不過不是每個都有動態歌詞顯示的功能，資料、報告做到一半，聽到愛歌，腦容量不大又只能記得零零散散歌詞的你，總是唱得不盡興！要是這些平台有不礙眼的提詞機就好了吧！那你不能不知道「 LyricsX 」這個 App ，是專門推出給 Mac 用戶的歌詞軟體，適用於 iTunes 及 Spotify ，清爽的動態歌詞可以依自己喜好呈現，不會影響視窗或其它軟體的操作，真是一大福音！快來認識一下「 LyricsX 」吧～


LyricsX
△ 至 App Store 免費下載，就可以在 Launchpad （ 按F4 ）找到「 LyricsX 」囉！

 Mac iTunes顯示歌詞

△ 點擊「 LyricsX 」開啟後，好似什麼事都沒發生，別急著確認 Dock 怎麼沒有顯示開啟這個 App ，他其實在螢幕畫面的最上方，可以看到他的小 icon。

Mac Spotify顯示歌詞

△ 小 icon 點下去後，我們看到最上面三個選項，是歌詞顯示的方式，分別是顯示在最上方工具欄、浮動卡拉 OK 歌詞以及小視窗歌詞，只要點擊勾選後，就完成設定啦，可以同三個都選擇（是有多想看歌詞ＸＤ？）。那麼我們第一次使用，我們可以先來開啟 preference 偏好設定。

 LyricsX

△ preference 偏好設定中，我們可以看到「 LyricsX 」不只支援 iTunes 及 Spotify的歌詞字幕，還支援 Vox 以及 Audirvana ，每次使用的時候，看是用哪一個平台聽音樂，就來這邊先手動設定選好。在這個畫面我們可以注意到最下方有個勾選的設定，可以讓系統判斷何時要「停止歌詞」，像是你在螢幕截圖的時候，歌詞就會隱藏起來，算是很聰明的設定～

LyricsX

△ 再來看 Display 呈現這個設定，可以調整歌詞字體顏色、大小之外，還可以設定他在螢幕出現的位置，完全取決於使用者的偏好，非常人性化的設定。

LyricsX

△ 來個誇張 K 歌示範，字就是要這麼大～ 想認真工作或查資料千萬別這麼設定呀ＸＤ

LyricsX

△ 它的歌詞偶爾還是有錯，會對不上時間軸，這時候也可以手動點選其他歌詞來源，或回報錯誤歌詞。上面這張圖是用 iTunes 播放音樂時的狀況，剛好最火紅的一首歌「學貓叫」就有歌詞對不上拍的問題！

總結來說，「 LyricsX 」是個非常人性化的提詞機，讓平時用 Mac 聽歌這種再平凡不過的生活提升品質，除了可以像唱卡拉 OK 一樣題詞，也可以低調一點在工具列提醒，不管怎樣使用者都一定可以調到最適合自己工作或讀書的歌詞顯示模式，實用到我想要馬上介紹給親朋好友看啦～還不快揪朋友來高歌一曲！！

LyricsX（App Store下載）
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