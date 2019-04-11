Spotify 雖然可以免費聽音樂，但一直都沒有推出迷你版的介面，讓使用者可以在一邊工作，一邊 follow 到歌曲的資訊，今天就來跟大家分享一款 Mac Spotify 迷你播放輔助工具「MiniPlay」，可以補足 Spotify 沒有迷你播放視窗的缺陷，這款免費的工具還支援專輯封面顯示，讓我們在工作之餘，也可以藉由小小的視窗控制、查看音樂資訊！

△ 這款 MiniPlay 真的很迷你，連安裝完開啟之後的視窗也很迷你，你可能會好奇怎麼會有 iTunes ！？沒錯這款主要支援 iTunes 及 Spotify，但由於 iTunes 播放器本身就支援迷你播放功能，因此我們就以 Spotify 為主！大家千萬別誤會，這款 MiniPlay 只是輔助工具，電腦本身還是要安裝 Spotify 才可以聽音樂喔！

△ 點擊播放之後，就直接播放音樂啦！播放面板上還支援音樂專輯封面顯示、上一首、下一首、音量控制鈕。

△ 點擊右上方的三個點，可以做進階設定，包含外觀、封面格式、視窗永遠在最上層顯示等。

△ 外觀部分，有兩種可以選擇，一個是預設的深色模式，另一個是白色模式，至於哪個比較好，就見仁見智啦！如果想要迷你播放視窗一直在最上方的話，把下面的「Keep Window In Front」打勾起來，視窗就會置頂囉！

△ 下面的 Layout 則是調整專輯封面的大小，Regular 是預設的大畫面，Compact 是縮小，如果覺得圖片會讓你工作分心，建議把它調成 Compact 就好囉。如果你常用 Spotify 聽歌的話，MiniPlay 真的是一款非常方便的音樂迷你播放視窗，趕快下載起來吧～

MiniPlay for Spotify & iTunes（APPLE下載）