「管管，粉絲團要賣嗎？」最近看到很多粉絲團被出價，有被出價的讓人羨慕，因為有人賞識啊～沒被出價的讓人惋惜，因為好想賣粉絲團賺一筆啊！到底粉絲團的價值如何計算？專頁儀表板推出了簡單的「粉絲團價值精算」工具，讓你可以知道粉絲團的價格到底有多少！不僅可以查看自己的，也可以查看別人的，知己知彼百戰百勝啊！以寫文當下的時間點來計算，本站粉絲團價值快要接近 100 萬元台幣ㄟ！有人要買嗎？為了各位粉絲們～我不能賣啦！

△ 進入專頁儀表板（ http://page.board.tw/ ）後透過搜尋功能來尋找自己或是他人的粉絲團。 △ 搜尋之後點入粉絲團的連結。（若是沒有搜尋到，代表目前沒有被專頁儀表板所收錄，就請大家透過新增紛絲團功能加入） △ 進入專頁儀表板的粉絲團狀態頁之後，在上方頁籤找到「粉絲團價值精算」點選進入。 △ 這樣就可以看到粉絲團目前的新台幣估價囉！ 評估的參數有：

高度重要(關係) 被重要粉絲團按讚: 2 ，估值 新台幣 10,000 元

高度重要(粉絲/社群) 文章分享數(中位數): 9 ，估值 新台幣 4,000 元

高度重要(社群) 談論數(中位數): 44048 ，估值 新台幣 440,000 元

中度重要(社群) 談論數(最高): 61569 ，估值 新台幣 307,000 元

中度重要(粉絲/社群) 文章爆發數: 40909 ，估值 新台幣 204,000 元

中度重要(關係) 被粉絲團按讚: 2 ，估值 新台幣 1,000 元

低度重要(粉絲) 文章按讚總數: 41083 ，估值 新台幣 8,000 元

低度重要(粉絲) 文章平均互動: 326 ，估值 新台幣 6,000 元

低度重要(粉絲) 粉絲數: 79501 ，估值 新台幣 15,000 元 總估值 : 新台幣 995,000 元（ 總估值 : 新台幣 995,000 元（ http://page.board.tw/page/2933/value/ 大家自己去玩玩看囉～

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