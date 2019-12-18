GOGOCharts 免費版的 KKBOX

你都用什麼 App 聽音樂呢？是要付費的還是免費的？今天要跟大家分享這款免費聽音樂的 App GOGOCharts，支援 Android 及 iOS 雙平台，從 KKBOX 熱門音樂榜到 YouTube 熱門歌曲通通都有，最特別的是還有歌詞可以觀看，用這款 APP 之後關螢幕聽音樂再也不是問題啦，如果你正在尋找一款可以免費聽音樂的 APP，不用再找了，就是這款趕快下載起來吧！

GOGOCharts

△  iOS 及 Android 兩個系統都可以下載，這邊我就用 Android 系統來做為示範，到 Google Play 裡面下載之後，直接打開就可以啦，最上方有音樂的分類包含了：流行、輕音樂、J-Pop、K-Pop、粵語、爵士、搖滾、電子、經典等分類應有盡有、相當豐富，如果有特定的曲風直接在最上方滑動可以最快找到。

GOGOCharts

△ 找到喜歡的音樂之後，點擊進去就能夠直接進入播放模式，播放模式下方非常特別的是，還帶有歌詞！雖然沒有像 KKBOX 一樣會動態同步歌詞，不過靜態的也算是可以了啦～畢竟是免費的，有準備歌詞就心滿意足了。

GOGOCharts

△  在播放頁面點擊設定圖示，可以把歌曲新增到播放清單，或是設定睡眠模式，這款 App 的睡眠模式也是非常特別，除了時間上的設定之外，還可以設定播放幾首歌之後 停止播放，另外在播放的時候，按下鎖定螢幕和關閉螢幕，歌曲不會被中斷，還是可以繼續播放，這一點我想是大家在找音樂 App 的時候最在意的一點吧！

GOGOCharts

△ 以上的操作都不用登入就可以免費聽音樂‵，那登入有什麼好處呢？登入之後可以支援個人播放清單，也就是把你喜歡的音樂匯入播放清單中‵，隨時打開 App 就可以播放，這邊就看你自己的需求啦，推薦頁面中有許多知名音樂排行榜，例如：YouTube、KKBOX 等，都幫大家整理好了，如果不知道要聽什麼，直接點擊進去就可以啦！

下載：
GOGOCharts (Google Play 下載)
GOGOCharts (App Store 下載)

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