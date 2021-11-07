五音助手

在找免費聽音樂 App 嗎？最近小編發現一款還不錯的 App 五音助手，基本上該有的功能都有，像是背景播放、離線下載、動態歌詞、播放清單功能...，完全不須要登入會員就可以使用，支援歌曲搜尋功能，音質的部分最高支援到 320Kbps，免費的聽音樂 App 來說還算是不錯的，推薦給尋找免費聽歌 App 的同學囉。另一款滿推薦的 Android 聽歌 App 柚子音樂 也是滿熱門的，這兩款都可以試試看。

五音助手

目前這類的 App 僅限於 Android 系統使用，而且只能用 APK 方式安裝，文章後方有載點，直接下載安裝就可以啟用啦。 

免費聽歌App

五音助手介面還算乾淨簡單，而且目前看來沒有廣告，官方主打會持續提供永久免費服務，歌曲算是滿豐富的，支援歌曲搜尋功能，不過有些歌曲會因為區域限制而無法播放。

鎖屏聽音樂app

搜尋歌曲會有多個來源，基本上要找的歌都找的到，點擊播放就可以開始聽免費歌曲啦，更厲害的是竟然還支援動態歌詞功能，這可是 KKBOX 要付費才有的功能。

音樂線上聽

既然動態歌詞都有了，大家最在意的背景播放當然也不能少，鎖定螢幕的狀態下，歌曲也持續保持播放。

有歌詞的音樂app

朝著歌曲點擊更多功能，可以看到下載鍵，音質有 128K、192K、320K，格式則有 MP3、OGG、M4A 及 MP3 能夠選擇。我覺得這款 App 是近期看過功能最全面，而且介面最乾淨的一款，用 Android 系統的朋友們，可別錯過啦！

https://www.sixyin.com/wuyin/

下載：
五音助手 ( APK 下載 )

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