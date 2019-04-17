Musi 超越 KKBOX 免費聽音樂 APP，支援播放清單 關螢幕聽 YouTube！

2019-04-17 06:03:43 9M87

Musi

iPhone 有沒有免費好用的聽音樂 APP？一直以來都是很熱門的問題前幾名，今天來跟大家分享一個真正好用的工具「Musi」免費聽音樂 APP，上面的音樂來源全部都是 YouTube，所以基本上 YouTube 有的音樂 Musi 上都有，支援關螢幕聽音樂、播放清單等功能，有許多 APP 中途會有中斷播放問題，目前 Musi 實測起來相當穩定，是目前我個人覺得相當好用的一款聽音樂 APP！

Musi

△ 從 App Store 下載後並開啟，按下下方 Start Listening 開始聆聽，預設的畫面是播放清單，點擊「Search For Music」加入你要聽的音樂就可以啦！

iPhone關螢幕聽YouTube

△ 在 Search 這個頁面可以看到有許多推薦的歌曲，不過預設都以西洋歌曲為主，但是別擔心支援中文搜尋沒有問題，直接輸入中文歌名就可以啦，搜尋結果與 YouTube 差不多，直接點擊即可開始聽音樂。

iPhone鎖屏聽音樂

△ 點開之後音樂就會開始播放啦，因為是從 YouTube 來的，所以會連帶影像一起播放是正常的，實際將螢幕鎖定之後，音樂確定能繼續播放沒有問題，中間不會有停頓、中斷等情形發生。

iPhone聽音樂App推薦

△ 音樂播放支援等化器調整功能，此外大家最關心的播放清單功能也支援，可以自己建立播放清單，將喜歡的音樂加進去。如果懶的手動加入，可以從設定處登入 YouTube 帳號來同步原有的播放清單。

YouTube關螢幕聽歌

△ 自己建立的播放清單支援隨機播放功能，按下 Shuffle Play 後就可以一鍵播放啦！有許覺得 Cover 版的歌曲比原唱來的好聽，但 Cover 版的音樂 KKBOX 或 Spotify 不一定會上架，使用 Musi 聽卻可以聽到且又是免費的，喜歡聽音樂的你絕對不能錯過這款 Musi 聽音樂神器！

下載： Musi - Simple Music Streaming（APPLE下載）

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