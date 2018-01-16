iPhone 怎麼關閉螢幕，繼續播放 YouTube 這個問題已經算是老生常談，因為實在是太重要了，我們大部分聽歌都用 YouTube 啊，今天要來介紹一款限時免費的好用 APP，名為「gMusic」，與一般免費 YouTube 背景播放 APP 不大一樣的地方是，它還支援本機音樂讀取與播放，當然必備的離線收聽也是支援的，也是少數 APP 介面經過設計的，因為是付費 APP，好處是沒有雜亂的廣告，趁著限時免費先收編起來放吧！
△ 點右上角三條線叫出功能選單，再選 Search 開始搜尋 Youtube 音樂，私心推薦五月天生存以上生活以下這首歌，還是喜歡五月天早期寫的歌詞～
△ 點擊音樂旁邊的點點點，就能把喜歡的歌加入播放清單，下次要聽就不需要再搜尋一次啦！
△ 播放清單位於選單列的 Playlists，鎖定螢幕後真的還在播耶！開始聽音樂囉～
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