The Name App:http://thenameapp.com/

如果你正要架自己的網站,一定會遇到網址申請的問題,或者你正要創一個粉專、IG、Twitter、Tumblr 帳號等,也會遇到取名字(命名)的問題, The Name App 可以讓你知道這些網址、名字是否被用過 ,如果這些全部手動的話,絕對會花不少時間,用 The Name App 則只要輸入一次名字,就可以一次全部確認,對於網路事業剛要起步的人是個非常方便的工具!

△ 整個黑白風格的首頁,頂級域支援 .com、.net、.co、.me,社群媒體支援 Twitter、Facebook、Instagram、Tumblr。△ 來測試一下,結果很快就跑出來了,下方亮紅燈代表有人用了,亮綠燈代表還可以用。The Name App: http://thenameapp.com/