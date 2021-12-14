辦帳號要填一堆個資，想要保留一點隱私嗎？最近小編發現 FAKE INFO GENERATOR 假資料產生器，從 Email、姓名、地址到信用卡號都有，但是大家別擔心，這些資料原本就是不存在的，是隨機產生看起來就像真的一樣，原意是為了提供開發人員作為系統測試、介面開發等，非常推薦可以收下，以後辦帳號就不用留下自己的真實資料囉。這款產生器的假 Email 是沒辦法收取驗證碼的，如果你辦帳號需要收驗證碼，請用 Temp Mail 臨時 Email 信箱。

假使用者名稱

假 Email

假名字

假信用卡號

假地址

假網址

假密碼

假電話

假個資

假文字段落

假圖片

FAKE INFO GENERATOR 個資產生器可以產生的資料有：

不過這些存粹就是不存在的資料，因此若你辦帳號需要收 Email 回打驗證碼，就不適合用它。

最後一項 Fake Profile 假個資就是辦帳號基本會填上的東西，像是姓名、地址、使用者名稱及 Email，在這個欄位按下 Generate 就可以得到 4 種資料。

文字產生器的部分內容是完全沒有意思的，開發人員可以直接用來看排版、大小等。

圖片產生器也有，像是可以給網頁設計師放上去看排版，如此一來文字、圖片都有了，不論對於辦帳號、開發人員都相當實用，連結就放在下面，有需要的朋友請自行取用吧。

傳送門：FAKE INFO GENERATOR