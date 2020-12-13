OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

不想每次在使用縮網址服務時，都要先將網址複製在貼到縮網址網站中這麼麻煩嗎？不妨試試「OFFF」線上縮網址工具吧！OFFF 是一個免費縮網址網站，你只要在網址的前面加上 offf.to/ 就能立即縮短網址，功能就像之前介紹過的「YouTubeDLD」一樣。在 OFFF 網站中可以讓你自訂網址、流量統計分析、縮網址點擊次數、建立日期以及 UTM 標籤等功能，就讓我們往下看該如何操作吧！若覺得複製網址貼到縮網址網站比較方便的朋友，可以參考這篇：Reurl.cc 免費縮網址服務

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

操作很簡單，只要在網址的前面加上 offf.to/ 就能立即縮短網址。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

輸入完畢後，就會自動切換到 OFFF 網站中，你可以直接點選左邊的縮網址進到剛剛的網站，或在點選右邊的「Copy」複製做使用。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

若你想利用 OFFF 網站查看縮網址點擊次數、原始網址、建立日期、查看分析報表等功能的話，可在網站中註冊帳號來使用。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

登入 OFFF 網站後，你便可以看到你使用過的縮網址紀錄，包括總點擊次數、連結總次數以及點擊次數最多的縮網址。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

若想在輸入 offf.to/ 縮短網址後一樣停留在原網站的話，你可以在「Settings」介面中，將下方的「Return to URL After Shorten」功能開啟便可做到。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

在「Analytics（分析）」介面中，可以看到使用網站產生的短網址的情情況，包括可查看每日、每週、每月的點擊次數、來源、國家、使用平台和瀏覽器。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

若你想讓看到更精確的數據的話，可以在 Analytics 介面上方點擊「UTM Builder」使用 UTM 標籤功能來幫你。

OFFF 免費縮網址網站，網址最前端輸入 offf.to/ 立即將網址縮短！

若你想自行設定短網址後面那段英文或數字字串也是可以的！一樣在 Analytics 介面上方點擊「Edit」進行設定。對有在使用縮網址的朋友來說，這個 OFFF 免費線上縮網址工具非常值得你一試，趕緊前來體驗看看吧！

OFFF 線上縮網址工具：https://offf.to/

OFFF 免費線上縮網址工具，在網址前端輸入 offf.to/ 立即縮短網址！ 相關文章

訪客留言

OFFF 免費線上縮網址工具，在網址前端輸入 offf.to/ 立即縮短網址！ 參考資料

縮短網址產生器- reurl
免費隱藏縮短網址的點擊次數，只有自己可以看到，不讓外人將短網址還原。可直接填寫所需的utm參數，低調且方便的縮網址產生工具.
線上工具 – 頁49，共136 – 免費資源網路社群
免費資源網路社群介紹過不少線上履歷、名片服務，如果不擅於自己架站，現今有許多服務都能讓你快速建置出漂亮又有質感的個人簡歷，無須具備做網頁技能，當然更棒的是不用花費半毛錢，就能將個人背景、學經歷及專長等等放到網頁上。或許並非各行各業都需要，但不得 ...
Rebrandly 為你的品牌建立專屬免費短網址，可自定網域名稱
Rebrandly 是一款可自定網域名稱（Custom Domain）的縮短網址工具，提供免費和付費 ... 透過 Rebrandly 可將自己的網址對應到服務上並使用各種功能，包括將網址複製、貼上產生 ... 開啟 Rebrandly 網站，點擊首頁的「Sign Up」建立一個新的免費帳戶，輸入 ... 註冊後會自動登入，可以從Rebrandly 控制台立即建立短網址。
345.tw最便利的短址服務
本網站係美國8位數集團 8 Figure Group 所有 版權所有 © 8AM8 All Rights Reserved.
免費工具、WordPress、虛擬主機、 科技前端 - Tny.im 線上免費縮短網址服務：萬物皆可縮 - TechMoon 科技月球
你可能有興趣 urlnet – 線上免費縮短網址工具，不追蹤不含 Cookie 且只會產生一組對應的短網址 Cuttly – 縮網址推薦工具，免費自訂專屬短網址與提供詳細的追蹤參數設定！ Risu.io – 免費線上縮網址服務，圖片、影片、音檔皆可上傳並產生 QR Code，還提供免費數據分 ...
線上工具 – 免費資源網路社群
2020/10/19 · 以往要將冗長的鏈結縮短都會透過縮網址服務，一般來說，常見作法不外乎複製、貼上網址，或是使用瀏覽器外掛快速產生，但這些過程其實要多好幾個步驟，而且在行動裝置操作也不太方便。 現在有個更快更直覺的線上縮網址工具，只要在網址列的網址最前面加入幾個字元就 ...
Reurlcc 免費短網址服務好用嗎？具備有那些功能？ | 綠色工廠 ...
2020年8月7日 — Reurl.cc 免費縮網址服務，能產生QR Code 也具備瀏覽器擴充功能，Reurl.cc,短網址服務,短網址產生器,短網址追蹤工具,縮網址服務推薦為了讓&nbsp;...
消失的短網址？Zero Width Shortener 讓網址縮短到幾乎沒有長度
依照開發者說明，ZWS 使用寬度為零的空格產生短網址，因此產生後的縮網址看起來不 ... 免費資源網路社群 ... Zero Width Shortener 就和一般縮網址服務一樣，開啟網站，將原有網址貼上，點選 ... 如果你的瀏覽器無法自動將網址複製到剪貼簿（例如我使用Firefox 就遇到類似 ... 立即跳轉到我預先設定的網站，是不是非常神奇呢？
線上工具 – 頁5，共135 – 免費資源網路社群
2020/10/18 · 線上轉檔 配色工具 縮網址 產生器 免費空間 網路硬碟 圖片空間 影片空間 網站空間 熱門主題 Facebook VPN ... 除了實體的月曆桌曆，手機行事曆也是非常好用的工具 ，我也都會順手把要參加的活動、會議或是行程新增到手機提醒。如果你想建立一個 ... ...
比Google 表單更吸睛的超互動免費線上問券調查：Typeform
雖然說功能完整又完全免費的Google 表單功能：「設計問卷調查快速免費，新版 ... 例如我設計的一份示範問卷網址：https://esor.typeform.com/to/MDPkrf ... 而且不管使用者是從電腦端、手機端進入問卷，那些「 Typeform 」的動態效果、 ... 當然， Google 表單也有後續統整資料、具備邏輯問題等優點，但是如果你希望製作一份&nbsp;...