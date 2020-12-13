不想每次在使用縮網址服務時，都要先將網址複製在貼到縮網址網站中這麼麻煩嗎？不妨試試「OFFF」線上縮網址工具吧！OFFF 是一個免費縮網址網站，你只要在網址的前面加上 offf.to/ 就能立即縮短網址，功能就像之前介紹過的「YouTubeDLD」一樣。在 OFFF 網站中可以讓你自訂網址、流量統計分析、縮網址點擊次數、建立日期以及 UTM 標籤等功能，就讓我們往下看該如何操作吧！若覺得複製網址貼到縮網址網站比較方便的朋友，可以參考這篇：Reurl.cc 免費縮網址服務

操作很簡單，只要在網址的前面加上 offf.to/ 就能立即縮短網址。

輸入完畢後，就會自動切換到 OFFF 網站中，你可以直接點選左邊的縮網址進到剛剛的網站，或在點選右邊的「Copy」複製做使用。

若你想利用 OFFF 網站查看縮網址點擊次數、原始網址、建立日期、查看分析報表等功能的話，可在網站中註冊帳號來使用。

登入 OFFF 網站後，你便可以看到你使用過的縮網址紀錄，包括總點擊次數、連結總次數以及點擊次數最多的縮網址。

若想在輸入 offf.to/ 縮短網址後一樣停留在原網站的話，你可以在「Settings」介面中，將下方的「Return to URL After Shorten」功能開啟便可做到。

在「Analytics（分析）」介面中，可以看到使用網站產生的短網址的情情況，包括可查看每日、每週、每月的點擊次數、來源、國家、使用平台和瀏覽器。

若你想讓看到更精確的數據的話，可以在 Analytics 介面上方點擊「UTM Builder」使用 UTM 標籤功能來幫你。

若你想自行設定短網址後面那段英文或數字字串也是可以的！一樣在 Analytics 介面上方點擊「Edit」進行設定。對有在使用縮網址的朋友來說，這個 OFFF 免費線上縮網址工具非常值得你一試，趕緊前來體驗看看吧！

OFFF 線上縮網址工具：https://offf.to/

