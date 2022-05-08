Tinyl.io 免費線上多功能短網址產生器，可設置密碼/時間/QR Code！

找不到好用功能又方便的縮短網址的工具嗎？那麼這款強大的 Tinyl.io 線上多功能短網址產生器你一定會喜歡！Tinyl.io 是一款什麼網址都能縮的免費短網址產生器，只要將又臭又長的網址複製貼上後，就能立即縮短，另外 Tinyl.io 除了可以蘇短網址外，還能讓你設置訪問密碼、有效時間以及產生短網址 QR Code 圖片讓你下載，功能真的相當豐富，現在就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的縮短網址工具，請參考這篇：Reurl.cc 免費縮網址服務！

Tinyl.io 使用說明

Tinyl.io 免費線上多功能短網址產生器，可設置密碼/時間/QR Code！

進到 Tinyl.io 網站後，直接將你要縮短的網址複製貼上，按下「Shorten」即可產生短網址。

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接著點選「Copy to clipboard」按鈕就能將短網址複製起來讓你運用。

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另外，Tinyl.io 網站還有提供「Custom URL」、「Active Dates」、「Password」、「QR Code」4 個功能，首先勾選「Custom URL」的話，可自訂末端網址，最少輸入四個英文及數字，輸入完畢後，能點擊「Check」檢查是否能用。

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勾選「Active Dates」的話，能讓你設定短網址的有效時間。

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勾選「Active Dates」則可以讓你設置訪問密碼。

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若你想將短網址轉為 QR Code，請接勾選「QR Code」按下「Shorten」你就會得到該短網址的 QR Code 圖片。

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最後，點擊 QR Code 圖片就能下載到桌面讓你使用囉！平常使用縮網址頻率很高的朋友，趕緊將這款 Tinyl.io 縮短網址工具收藏起來吧！

Tinyl.io 短網址產生器：https://tinyl.io/home.html

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