找不到好用功能又方便的縮短網址的工具嗎？那麼這款強大的 Tinyl.io 線上多功能短網址產生器你一定會喜歡！Tinyl.io 是一款什麼網址都能縮的免費短網址產生器，只要將又臭又長的網址複製貼上後，就能立即縮短，另外 Tinyl.io 除了可以蘇短網址外，還能讓你設置訪問密碼、有效時間以及產生短網址 QR Code 圖片讓你下載，功能真的相當豐富，現在就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的縮短網址工具，請參考這篇：Reurl.cc 免費縮網址服務！

Tinyl.io 使用說明

進到 Tinyl.io 網站後，直接將你要縮短的網址複製貼上，按下「Shorten」即可產生短網址。

接著點選「Copy to clipboard」按鈕就能將短網址複製起來讓你運用。

另外，Tinyl.io 網站還有提供「Custom URL」、「Active Dates」、「Password」、「QR Code」4 個功能，首先勾選「Custom URL」的話，可自訂末端網址，最少輸入四個英文及數字，輸入完畢後，能點擊「Check」檢查是否能用。

勾選「Active Dates」的話，能讓你設定短網址的有效時間。

勾選「Active Dates」則可以讓你設置訪問密碼。

若你想將短網址轉為 QR Code，請接勾選「QR Code」按下「Shorten」你就會得到該短網址的 QR Code 圖片。

最後，點擊 QR Code 圖片就能下載到桌面讓你使用囉！平常使用縮網址頻率很高的朋友，趕緊將這款 Tinyl.io 縮短網址工具收藏起來吧！

Tinyl.io 短網址產生器：https://tinyl.io/home.html