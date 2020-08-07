為了讓網址簡單不複雜，很多人選擇縮網址的服務，或是透過縮網址簡易的統計功能，這次要大家分享 Reurl.cc 就是一個簡易的免費縮網址服務，在操作上與一般縮網址差不多，而且還有提供 QRCode，當註冊過後還具備有統計功能，對其他人來說這樣的統計是被隱藏起來的。此外 Reurl.cc 還有提供 Chrome 和 Firefox 瀏覽器擴充功能，製作短網址更方便更快速。

Reurl.cc 縮網址：https://reurl.cc/

將想要縮短的連結貼上，按下縮址後就能得到新的短網址。

能夠複製連結同時也提供 QR Code 供你下載，真的挺方便的。

Reurl.cc 不只有免費縮網址服務，在註冊 Reurl.cc 登入後，右上方會多出一個「分析」出來。

點開「分析」後，它能編輯或是查看點擊次數資訊，對於會經常產生縮網址的使用者來說管理功能會很有用，可依照產生短網址時間及點擊數進行資料排序。

Reurl.cc 還具備 Chrome 和 Firefox 瀏覽器擴充功能，小編就用 Chrome 來做示範。

跟其他擴充功能一樣先把 Reurl.cc 加到 Chrome。

加入成功會出現以上圖示，點擊就能啟動功能。

我們先把上方又臭又長的網址複製。

在按下圖示會自動產生短網址並複製到剪貼簿，就把剛剛超級長的網址變成短網址了，其他人能透過你的縮網址就能進入你給的頁面。經過以上的解說，大家應該更清楚瞭解 Reurl.cc 好用之處，如果使用縮網址的朋友頻率很高的話，趕快將這個短網址服務存放在你的書籤吧！

Reurl.cc 縮網址：https://reurl.cc/

Reurl.cc 瀏覽器插件：https://reurl.cc/info/extension/tw