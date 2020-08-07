Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

為了讓網址簡單不複雜，很多人選擇縮網址的服務，或是透過縮網址簡易的統計功能，這次要大家分享 Reurl.cc 就是一個簡易的免費縮網址服務，在操作上與一般縮網址差不多，而且還有提供 QRCode，當註冊過後還具備有統計功能，對其他人來說這樣的統計是被隱藏起來的。此外 Reurl.cc 還有提供 Chrome 和 Firefox 瀏覽器擴充功能，製作短網址更方便更快速。

Reurl.cc 縮網址：https://reurl.cc/

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

將想要縮短的連結貼上，按下縮址後就能得到新的短網址。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

能夠複製連結同時也提供 QR Code 供你下載，真的挺方便的。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

Reurl.cc 不只有免費縮網址服務，在註冊 Reurl.cc 登入後，右上方會多出一個「分析」出來。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

點開「分析」後，它能編輯或是查看點擊次數資訊，對於會經常產生縮網址的使用者來說管理功能會很有用，可依照產生短網址時間及點擊數進行資料排序。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

Reurl.cc 還具備 Chrome 和 Firefox 瀏覽器擴充功能，小編就用 Chrome 來做示範。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

跟其他擴充功能一樣先把 Reurl.cc 加到 Chrome。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

加入成功會出現以上圖示，點擊就能啟動功能。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

我們先把上方又臭又長的網址複製。

Reurl.cc 免費縮網址服務，可自訂 UTM，產生 QR Code

在按下圖示會自動產生短網址並複製到剪貼簿，就把剛剛超級長的網址變成短網址了，其他人能透過你的縮網址就能進入你給的頁面。經過以上的解說，大家應該更清楚瞭解 Reurl.cc 好用之處，如果使用縮網址的朋友頻率很高的話，趕快將這個短網址服務存放在你的書籤吧！

Reurl.cc 縮網址：https://reurl.cc/
Reurl.cc 瀏覽器插件：https://reurl.cc/info/extension/tw

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TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇 0 0 過去曾經介紹過 利用 Google Apps 郵件代管 ，今天在偶然的機會才發現原來 Windows Live 也有這樣的 Domain 服務，申請來用看看！
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