想跟朋友線上同步追劇觀看影片嗎 ? AirTime 讓你從此不再孤單寂寞沒人陪啦 !

當你晚上想找人陪你一起看影片，又剛好你家人或朋友不在身旁，但你卻想找他們一起追劇看影片的話，今天要介紹一款 AirTime 可以一起看影片的 APP，特色就是能跟朋友家人一起線上同步追劇看影片，一起邊看邊聊劇情時，一不小心還可能朋友被爆雷，和之前介紹過的 ShareTube 有點類似，不過 ShareTube 是網頁工具，AirTime 是手機 APP，不管是在遠方朋友還是家人，都能夠藉由 AirTime 拉近彼此之間的距離，接下就讓小編告訴你 AirTime 如何使用吧 !

想跟朋友線上同步追劇觀看影片嗎 ? AirTime 讓你從此不再孤單寂寞沒人陪啦 !

首先開啟 AirTime App 後需要用手機號碼來完成註冊，接著點選下方的「主畫面」，再點選右上角的「＋」就能創建新房間。

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接著系統會自動收尋你的通訊錄好友，選擇你想一起觀看影片的好友或家人，並點選你要創的房間是私人 ( Private ) 或公開 ( Party )。

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接著對方就會以簡訊的方式收到你的邀請，等對方下載好 App 後點進去即可進到房間內，所以如果對方沒有此 App 也不用擔心。再來我們點選左下角的「爆米花圖示」

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打開「爆米花圖示」可選擇你想觀看哪個平台的影片，我就選擇大家最常用的 YouTube，且能在上方打上你想看的內容，真的挺方便的。

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確認影片後點選「Post to Room」，就會將該影片傳送到你所開房間內共與朋友同欣賞，當然你們也可以直接在房間內打字聊天，討論影片內容，這樣就省了不用一直切換 App 的麻煩。

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點選影片左上角的縮放鍵就能進入全螢幕的觀看模式！ AirTime 讓煩悶的下班後多了不用出門也能和親朋好友一起追劇、討論劇情還能抱怨工作上的鳥事，能讓大家增進彼此感情的 App 何樂而不為呢 ? AirTime App 有支援 iOS 及 Android，無論什麼手機都可以一起觀看影片，大家趕緊來使用吧 !

Airtime iOS 下載：走這裡
Airtime Android 下載：走這裡

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訪客留言

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此篇文章是從 2014/01/11號開始寫的，而在2019/01/06 再次更新，直接從1100條變成3000條了！ 姑且先整理了推文翻譯跟演唱會repo生放repo內的內容，完成度依然只有3-4成
不出門也能「開趴」、線上劇友會集合啦！多種Chrome擴充讓 ...
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在每個群體裡面都會有個經常被忽略的人，看起來安安靜靜的，也總是獨來獨往，但日常生活再怎麼習慣一個人相處，也會 ...
&lt;![CDATA[紫沅 賞玩人生 :: 痞客邦 PIXNET ::]]&gt;
2013-07-10T17:16:15+08:00 沒看錯，這是布袋戲，紫沅頭一次寫吔！我承認，布袋戲真不是我會收看的戲劇，但清清很喜歡看。在他 硬逼強脅 強烈推薦下，我頂多從Youtube收看霹靂布袋戲一些很精彩的片段，但從沒想過去追劇，上千集的布袋戲堪比鄉土劇，這讓我怎麼追啊 ...