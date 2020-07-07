Vemos

情侶遠距離怎麼一起追劇？今天小編要來跟大家分享遠距離追劇神器 Vemos，Vemos 是一款 Chrome 擴充程式，支援多人同時追 Netflix、YouTube 等其它影片平台影片，開啟後兩人的影片進度是同步的，只要其中一方暫停，影片就會全部暫停，反之時間軸被移動了，其它人也會跟著動。此外，最右方還會有一起觀看者的視訊畫面，還可以語音聊天。所有遠距離的朋友們，趕快把這款超實用工具收下吧，一起追劇也可以很簡單 ~ 就像人在旁邊一起追劇一樣。你也可以參考：Netflix 隱藏版網址分類代碼，老司機用這招找到害羞影片

Vemos

這個工具必須兩個人都新增到 Chrome 才可以運作，文章最下方有載點，請自行取用。以觀看 Netflix 為例，必須有自己的帳號才行，不能共用帳號。

netflix同步觀看

Vemos

新增完畢後，開啟 Netflix，找到要一起觀看的影片，此時點擊右上方的 Vemos 圖示，按下 Allow Vemos to run on...，接著按下 Start watching together 就可以啦。

netflix一起看

開啟後，只需要按下右邊的 Copy Invite Link 將連結複製起來，並貼給要一起觀看的朋友即可。記得朋友也要安裝 Vemos 才有效喔。

遠距離一起看電影

接著等朋友進來後就可以一起看啦！

遠距離情侶 App

不論是拖曳影片時間軸，還是暫停片，通通會同步，是不是非常方便呢，除了 Netflix 外，還支援：YouTube、Prime Video、Hulu 及 Disney Plus。各為遠距離的朋友，趕快收下吧。

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Vemos ( Chrome 下載 )

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