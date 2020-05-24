看影集、電影學外語，是一個相對快樂比較不沉悶的方式，有沒有辦法讓 Netflix 開啟雙字幕呢？市面上有許多中英雙字幕的工具，可以開 Netflix 雙字幕，不過今天小編要跟大家分享的是讓你用 Netflix 學日文，沒錯！就是開啟中日 Netflix 字幕 Netsub 工具，而且還可以在漢字上方標出片假名，想學日文的朋友絕不能錯過這個好工具唷 (當然開中英字幕也是沒問題)！另外調高 Netflix 畫質你可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片

首先到 Chrome 商店，將 Netsub 新增到 Chrome 中，文章後方有載點，可以直接點過去下載~

新增完畢之後，用 Chrome 開啟 Netflix 後，就可以看到在時間軸下方，有 6 格下拉式選單。它這個介面比較奇筢一點，因此請跟著下面的配方調整，就可以開啟對應的字幕：

學中文（對中文注音）：

字幕語言－下拉框選擇中文

語言工具－下拉框選擇一種拼音方案

主題樣式－下拉框選擇中文學習

學日文（對日語注音）：

字幕語言－下拉框選擇日語

語言工具－下拉框選擇日語分詞

主題樣式－下拉框選擇日語學習

學英文：

字幕語言－下拉框選擇英語

語言工具－下拉框選擇關閉

主題樣式－下拉框選擇第一字幕

依照上面的方法設定之後，就可以看到 Netflix 字幕已經產生變化囉。

這樣學習日文，真的非常方便！最重要的是漢字上方還會有假名拼音。

若你覺得字幕的字型大小、拼音顯示或隱藏想要進一步調整的話，也能夠在 Netsub 選項中調整。

字體大小、對其方式、字體顏色、書體、斜體、邊框等通通都能夠進階調整，是不是相當方便呢！想學日語的朋友，趕快點擊下方連結，收下這款好用的 Netflix 雙字幕工具吧！

Netsub：https://chrome.google.com/webstore/detail/netsub/klichgnnbdgmcdohbcafkbfebpkjhmmj