武漢肺炎肆虐全球，國際間關閉邊境、各城市實施程度不一的封鎖措施，民眾宅在家，也「滑」出一筆又一筆的消費，市場調研機構 Sensor Tower 最新發表 2020 年上半年 App 營收報告顯示，截至今年 6/30 日為止，Tinder 創造了 4.33 億美元的消費，成為上半年 App 營收冠軍。這篇將會介紹 2020 年上半年十大營收最高的 App ，他們又是靠什麼吸引民眾消費呢 ?

排名 1 : Tinder





Tinder，英文字面上翻譯是火種，是美國史上最受歡迎的手機交友軟體。在創立帳戶後，根據用戶的性向、休閒嗜好、及地理位置，Tinder 會推薦潛在配對對象，用戶喜歡的話可以滑右，沒興趣則滑左，如果兩個人都喜歡彼此，便會出現配對成功的訊息，用戶可以選擇發送訊息，或是繼續瀏覽。

消費原因：為什麼大家願意對 Tinder 消費的主要原因，因為男生需要消費，才能看到哪個女生喜歡你，才能和她聊天，還能讓你的照片曝光率提高，讓更多女生在一開始滑照片的地方看到你。

Tinder 載點 :

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排名 2 : YouTube





為什麼當今 YouTube 仍這麼受歡迎，主要原因是針對 18-34 歲的收視群，YouTube 所觸及的觀眾人數已經超過任何一家美國有線電視聯播網，這些全球最具影響力的觀眾每天透過 YouTube 吸收新知、尋找娛樂和汲取靈感，每天網路上有將近三分之一的使用者造訪 YouTube，也就是說，每個月登入這個平台的使用者人數高達 15 億人次，當中可能許多觀眾會看到您的故事並認同您的理念。也有些人在 YouTube 裡面撥放自己影片或剪輯來獲取收入。

消費原因：YouTube 合作夥伴計畫賺取收益的方式 :



廣告收益：透過多媒體廣告、重疊廣告和影片廣告賺取廣告收益。 頻道會員：頻道會員只要定期支付月費，就能享有您提供的特殊獎勵。 商品專區：您的粉絲可以瀏覽及選購您在觀賞頁面中呈現的官方品牌商品。 超級留言與超級貼圖：在您的粉絲購買超級留言與超級貼圖之後，他們的訊息就會以醒目方式顯示在聊天室對話串中。 YouTube Premium 收益：如果訂閱 YouTube Premium 的觀眾觀看了您的內容，您就能獲得訂閱費用分潤。

排名 3 : Tik Tok



YouTube 載點 :Tik Tok 是一個社交網絡，您可以在其中創建並與朋友和關注者共享有趣的音樂視頻，要使用該應用程式，您需要創建一個帳戶，該帳戶僅需幾秒鐘，並且可以通過 Instagram，Facebook 或 Google 來完成，用Tik Tok 製作視頻很有趣，但檢查其他用戶的一些作品也很有趣，您可以通過觸摸按鈕搜索無數有趣的視頻，最重要的是，您可以與不斷發展的社區分享最好的視頻作品。

消費原因：主要是用戶用 Tik Tok 做為跳板，打響自己的知名度。

Tik Tok 載點 :

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排名 4 : Tencent Video



騰訊視頻是騰訊推出的網路影片媒體平台，2011年4月上線測試，使用域名為原騰訊Podcast域名，原騰訊網路直播電視QQLive已被撤併至該平台。2014年，騰訊訴快播侵權，快播敗訴。騰訊視頻憑藉龐大的騰訊QQ用戶與雄厚的資金，大量購買影片著作權，發展十分迅速，在2016年暑期大陸影片播放量中雄踞第一。按節點財經在鈦媒體上的報告，騰訊視頻為2019年中國市場份額最大的四個影音平台之一（其餘三家是：優酷、愛奇藝、芒果TV）。

消費原因：騰訊視頻大多數消費者，都會選擇開通他們的超級影音是頻 VIP 看大片，開通之後就能使用評論功能、雲端同步觀看紀錄、免費抽獎、搶看最新影片等功能。

騰訊視頻 載點 :

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排名 5 : NETFLIX





Netflix 成立於 1997 年，是一家線上影片租賃提供商，主要提供 Netflix 超大數量的 DVD 並免費遞送，總部位於美國加利福尼亞州洛斯蓋圖，Netflix 已經連續五次被評為顧客最滿意的網站，可以通過 PC、TV 及 iPad、iPhone 收看電影、電視節目，可通過 Wii，Xbox360，PS3 等設備連接 TV。Netflix 所做的不僅僅是把市場營銷搬上互聯網和其他活動媒體，而是有目的地在線上營銷中影響消費者的採購習慣和對產品的認知。

消費原因：最新熱門電影還有一些是在 Netflix 獨家播出的電影，都是必須付費才能看，影片都是以優惠價格去做付費，也能下載你喜歡的影片，在外行動觀賞，不須綁約可隨時取消，享受沒有廣告影片。

Netflix 載點 :

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排名 6 : IQYIY





愛奇藝主張品質、青春、時尚的品牌調性深入人心，網羅了最廣大的年輕用戶群體。愛奇藝打造涵蓋電影、電視劇、綜藝、動漫在內的十餘種類型的最大正版視頻內容庫，並通過「愛奇藝出品」持續推動，讓「純網內容」進入真正意義上的全類別、高品質時代。同時，作為付費用戶規模最大的視頻網站，愛奇藝倡導「輕奢新主義」的VIP會員理念，主張人們對高品質生活細節的追求，堅持為廣大VIP會員提供專屬的海量精品內容，極致的視聽體驗，以及獨有的線下會員服務。

消費原因 : 愛奇藝 VIP 會員需要消費，最新的連續劇都在愛奇藝裡面，包括最新電視劇、綜藝、兒童頻道等等，只要付費成為 VIP 就不會出現廣告，還能收藏自己所愛的節目。

愛奇藝 載點 :

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排名 7 : Google One





Google One 是一項提供加大儲存空間的會員方案，具備多項額外福利，可協助您充分善用 Google 服務。

消費原因：Google One 方案提供的好處

加大儲存空間 : 您的儲存空間可供 Google 雲端硬碟、Gmail 和 Google 相簿中的原始畫質圖片共用。您可以從選項清單中選擇需要的儲存空間大小，而且隨時都可以升級。 福利 : 加入 Google One 後，會員可享有在 Google Play 和 Google 商店等平台兌換的福利。部分福利僅適用 於 Google One 會員，其他福利則適用於 Google One 會員家庭群組中的每位成員。 進階客戶服務 : 所有 Google One 會員都可直接向專家尋求和 Google 產品及服務有關的協助。這些專家可使用多種語言為您服務。 闔家適用的方案 : Google One 會員最多可與 5 位家庭成員共享方案功能 (儲存空間、福利、支援服務)。每位成員都有 15 GB 的預設儲存空間，其餘儲存空間則分配給家庭群組中 的每位成員。

Google One 載點 :IOS- 無

排名 8 : BIGO LIVE





BIGO LIVE 能夠讓使用 iOS 以及 Android 系統的用戶在他們的手機上進行直播，捕捉任何生活上的趣事。BIGO 迅速地在東南亞地區的年輕人族群裡引起一陣風潮，提供一個平台給活躍及追求時尚的年經人有展現自己並且尋找更多同好的機會。

消費原因：主要是透過使用者斗內與主播之間的互動，能與喜愛的網紅正妹勁歌熱舞，有些主播你斗內的越多，主撥給你的獎勵也越多，也能私下約出去吃飯電影。

BIGO LIVE 載點 :

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排名 9 : Disney+

2019 年 11 月 12 日迪士尼推出了它自己的線上影片平台 Disney+，想要追平和競爭對手 Netflix、Amazon 的差距。雖然我們看不到 Disney+ 的內容，不過已經在國外的串流影音產業引起了相當大的震撼，迪士尼的一小步，線上影片的世界從此天翻地覆，之所以這麼說，原因是因為，迪士尼實在手握太多獨家的經典影視內容和版權，如果用一句話總結的話：Disney+ 讓大人和孩子都能樂在其中。

消費原因：許多大人小孩都喜歡迪士尼旗下的卡通，但絕大多數影視內容在過去從未登陸過任何線上影片平台，終於可以在此 Disney+ 上觀看它們。另外一個原因，就是價格，$6.99/ 月的訂閱價，幾乎是競爭對手 Netflix 的一半喔 !

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排名 10 : LINE Manga





LINE Manga 是「LINE」的官方電子漫畫服務，除了免費連載漫畫以外，您也可以在 LINE Manga 上購買並閱讀熱門新作。

消費原因：可以免費閱讀連載漫畫，但有些漫畫還是不需要費付才能觀看，您可以在 LINE Manga 上免費閱讀 100 部以上的人氣連載漫畫，每23個小時閱讀新 1 話，可以按自己的節奏享受連載漫畫的樂趣！超過 2.5 萬本的漫畫作品陣容！不僅可以試讀，還有期間限定的每週1集以上免費閱讀等促銷活動！話題人氣作品每週慢慢試讀！只要以同一個 LINE 帳號登入，即使更換手機也可以下載曾購買的漫畫繼續閱讀，透過智慧手機購買的漫畫，也可以在平板電腦上閱讀喔。

※最多可同時以3台終端登入同一個LINE帳號。

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