有沒有免費去除音樂人聲的工具？以前小編曾經參加歌唱比賽、辦活動，會有需要唱歌的橋段，不過常常因為需要自己準備純伴奏音樂搞到一個頭兩個大，現在大部分的純伴奏音樂都是大陸所提供的服務，也不是不願意付費購買，而是需要透過支付寶付費，而支付寶又是需要實名制的，沒有台胞證且沒有在大陸銀行開戶就無解，因此今天要跟大家分享的是 lala.ai 這款線上去除人聲的工具，透過 AI 技術能夠分離歌曲中的人生、伴奏部分，讓大家可以輕鬆取得伴奏音樂。你也可以參考：Moises.ai 用 AI 幫你自動去除，練歌免去 KTV 靠它就 OK

lala.ai 這款服務是免費的，開啟瀏覽器就能夠使用，進入 lala.ai 網頁後，只需要上傳要處理的音訊檔案就可以啦。不需要登入會員或輸入個人 Email 等資料。

上傳完成後需要等待一段時間，一首 3 分鐘的歌曲大概處理時間是 1~2 分鐘左右，還是比自己手動操作快囉。根據 lala.ai 網站說明，他們採用的是目前最先進的 AI 演算法來進行音樂分離的作業。

完成之後就可以看到原本一首歌曲已經被分為人聲、伴奏啦，直接點擊下載圖示就能夠進行下載囉。

不過顧慮到版權的問題，小編不方便放到網頁中讓大家比較差異在哪，如果你好奇的話，lala.ai 官方有提供示範音檔，以及分離完成的人聲及伴奏，可以直接到 lala.ai 試聽。小編個人覺得效果以自動去除人聲的角度來看，算是非常不錯的，當然與專業的純伴奏音檔相較之下，聲音去除的就沒有如此乾淨，但既然他是 AI 就表示能夠自己進步，希望未來效果能夠越來越完美，大家趕快點擊下面連結去試試吧。

若你想去除 YouTube 人聲，可以搭配 9iTube 使用，詳細文章請參考：一輩子都記得 YouTube 下載只要改成 9iTube，就愛 Tube 就對了！電腦手機皆可

傳送門：lala.ai 線上去除人聲