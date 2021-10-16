你在找歌曲的去人聲的伴奏配樂嗎？網路上幾乎所有的卡拉 OK 伴奏都是要付費的，不過最近小編發現一個相當不錯的線上去人聲工具 AudioStrip，透過 AI 技術可以分離歌曲中的伴奏、人聲，支援 MP3、WAV、OGG、M4A、WMA、FLAC 幾乎所有音樂都能輕鬆移除人聲，更厲害的是還可以直接貼上 YouTube 網址，它就會直接進行處理，不需要經過下載再上傳，去除人聲的效果是我目前用過最好的，分享給在找去人聲伴奏音樂的朋友。

進入 AudioStrip 首頁後，有兩種方式可以匯入歌曲，一種是從電腦中上傳 MP3 音樂，另一種是直接貼上 YouTube 網址。

然後選擇你要分離的伴奏元素，預設是人聲＋樂器，建議選擇這個就好，其它兩個選項可以分離出更細的樂器，像是鋼琴、鼓等，不過目前還在 Beta 測試中，效果可能會不如預期。

接著等待 AI 處理，等待時間隨歌曲長度有所不同，大家就耐心等一下吧。

最後處理好的檔案還可以預覽播放，第一個檔案是伴奏音樂，第二個檔案是分離出來的純人聲，大家可以選擇來試聽看看效果，最後點擊右邊的 Download 就可以下載啦，連結提供在後面給大家收藏，效果相當不錯，有些去人聲的服務處理完之後，會有一些「嗡嗡聲」，這款去得還滿乾淨的，有興趣的朋友趕快點下方連結去試試吧。

傳送門：AudioStrip