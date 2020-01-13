喜歡唱歌的朋友有福了！想要找伴奏音樂，之前都需要付費才能下載到比較好的純伴奏、無人聲音樂，今天小編要跟大家分享一款線上 AI 去人聲工具 Moises.ai，它透過機器學習，可以自動分離音軌，將人聲與伴奏分離，目前是免費的服務，支援直接從 YouTube 提取來源，想要找純伴奏的朋友，趕快把這個線上工具收下來吧！

△ Moises.ai 使用的是目前最先進的演算法 Deezer Research，首頁上有提供了分離的效果範例，點擊播放按鈕就可以聽分離後的伴奏、人聲，網站也提供了原始音軌給大家做比較。迫不及待想處理自己想練的歌，點擊下方處理您的音樂就可以啦。

△ 在處理音樂前，登入帳號是必須的，點下方可以用 Google 快速登入。

△ 登入之後就可以開始輸入你要提取的音樂了，支援直接上傳，也可以直接貼上 YouTube 網址。

△ 貼上之後就可以開始提取音軌囉，Moises.ai 可以提取伴奏、人聲、樂器，一般常見的要把人聲、伴奏分離，選擇預設的「2 條音軌」就可以囉，這個選項的意思是，會把這個音樂來源分離成兩個檔案，一個是純人聲，另一個是純伴奏。

△ 送出之後，可以在後台看到處理狀態，小編這首歌 4 分鐘，大約處理的時間是 5~10 分鐘左右，處理完畢之後點擊右邊的播放/下載按鍵就可以啦！

△ 下載前可以試聽，點擊播放鍵就可以囉！下方也支援 high-res 的高清晰度的音檔下載，完全都是免費的。最後是效果的部分，伴奏分離出來之後，我覺得還不錯，但是仔細聽可以聽到一些聲音被處理過的痕跡，但是以免費的服務來說，我個人覺得已經是相當滿意囉。人聲的部分，雜訊就比伴奏還要再多一些，基本上就是可直接聽出有怪怪的感覺。

總結一下，若是要用來練歌，這樣的服務用在處理伴奏上，我覺得是綽綽有餘啦，但若要用來表演，也不是不行，耳朵比較挑剔的話，還是聽得出來囉~

傳送門：https://moises.ai/