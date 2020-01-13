有沒有可以看新聞直播的 APP？雖然說開 YouTube 或網頁就能夠看到許多新聞直播，不過卻跟其它音樂 MV、遊戲直播等其它類型的影片混在一起，實在不好瀏覽，今天要跟大家分享這款「台灣新聞直播免費 - 24小時HD新聞」APP，幫大家把 YouTube 內的新聞直播都抓出來整理在這個 APP 裡面了，只要打開就可以完全合法觀看新聞，建議所有 Android 手機的使用者，可以都下載起來唷。iOS 用戶可以參考：線上看電視 100% 合法來源，免安裝 App 戲劇 / 綜藝 / 新聞 / 財經節目免費看

進入 Google Play 就可以免費下載，安裝完畢後直接開啟，在主畫面就能夠看到許多新聞台啦！

點擊進去新聞台後，在縮圖的地方只要有押上「LIVE」字樣的，通通是直播，點擊縮圖後，就可以直接觀看啦！

如果你還是覺得太亂，這個 APP 也支援將頻道加入我的最愛功能，按下影片縮圖旁邊的「愛心」就可以加入我的最愛，下次打開 APP 後，只要打開 Bookmark 頁籤，就可以直間看新聞。

設定的部分，也支援勿擾模式，只要設定好時間，在時間內看新聞就不會受到訊息通知的打擾 ~ 各位 Android 手機的用戶，趕快去下載起來吧！

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台灣新聞直播免費 - 24小時HD新聞（Google Play 下載）