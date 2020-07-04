不知道大家如何查詢電視節目表？記得以前最熱門的就是 Yahoo 的電視時刻表，其實現在透過手機是大家做最直覺的方式，今天跟大家推薦 nio tvQ 電視節目表 APP，你可以設定自己家裡的第四台服務業者或是中華電信的的 MOD，目前支援全台第四台業者的所提供的節目頻道，就可以查看近期的電視節目表，內建預約提醒功能、紅外線遙控功能等等，本篇文章將會與大家介紹這款 APP 的設定與使用方法，以及推薦使用這款 APP 的原因。

△ 首次開啟 nio tvQ 電視節目表 APP，必須要設定你正在使用的有線電視業者，記得選對喔！要不然頻道順序可能會有所差異，無法與自己的第四台業者相同。

△ nio tvQ APP 有提供多種頻道選擇，包含常見的綜合台、戲劇台、新聞台、電影台、體育台、音樂台與兒童台等等，選好頻道進去就會有節目時間表，幾點到幾點播出什麼都一目了然，是不是很方便呢 ! 以民視頻道來說，今日的節目如果已經結束，顏色會變暗，也能查詢明天、星期五、星期六這頻道的節目表喔 !

△ 每個節目或是影片都會有簡易的介紹與說明，像上圖的鬥魚電影，可以看到全部演出的人員，從演員進去還可以看到該演員的作品，以及下次播出的時間等等。

△ 除了可以知道演出人員有哪些之外，往下滑還會有電影劇情介紹，右上角的地方，點進去會出現預約/追蹤節目、搜尋頻道、加入追蹤節目等等的資訊，可以設定播出前幾分鐘提醒你，真的很方便。

△ 底下的新片功能，可以查詢今日跟本周的電影、卡通、綜藝、連續劇、等等節目。

△ nio tvQ APP 也提供能搜尋你想要看的演員或是影片名稱，像小編以玩命關頭為例，打出來就能查到影片有在哪個頻道播出，真是便利到不行啊！

△ 底下最右邊其他功能，能夠查詢你所預約/追蹤的節目以及喜愛/隱藏頻道，還能依照自己喜愛或是號碼來做頻道排序。

△ 如果你的手機有內建紅外線遙控裝置，便可以在 APP 裡面做設定，就可以透過節目表來快速選台。初次設定紅外線遙控器，就依序完成他的測試步驟，確認手機的紅外線遙控器可以正常執行。



△ nio tvQ APP 也具備遙控功能，以我家的 MOD 為例，除了可以查看電視節目表之外，直要手機紅外線對著 MOD，點選節目時 APP 畫面會出現感應的紅外線燈號，代表正在進行紅外線遙控，應該就可以很順利的直接轉台，比 MOD 所附的遙控器還要方便。若你是 Android 系統還具備有直播新聞的功能，可以看東森新聞、中天新聞、民視新聞、三立新聞、TVBS 新聞等等，iOS 目前還無法使用此功能。



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