現在還有多少人在看電視節目呢？不要說小編自己，最近問爸爸媽媽們似乎也很少在看了，大家都說目前還是以滑手機為主，不過內容還是在，只是裝置從電視轉移到智慧型手機了，因此今天要與大家分享這款「仿電視」App，內容絕對 100% 合法，全部整合來自於 YouTube 頻道，將所有節目分門別類，包含：綜藝、新聞、卡通、電影等熱門節目，若 YouTube 眾多未整理的影片中，你不知道要從哪裡看起，不妨從這個 App 開始吧。iPhone 請參考：免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通（MixerBoxTV）

「仿電視」目前只支援 Android 系統，能夠在 Google Play 中免費下載，下載後開啟不需要登入會員即可開始觀看。

仿電視下方分類包含：電視直播、新聞快訊、綜合電影及所有節目。其中電視直播是大家最好用來中午配便當的，因為裡面全是新聞直播，像是中天新聞、TVBS、三立等新聞台的直播頻道整理。新聞快迅則是將新聞做進一步的分類，像是熱門新聞、焦點新聞等。

而「所有節目」這個分類就像資料夾一樣，把所有的隱藏分類都放在裡面啦，例如：綜藝、戲劇、美食節目、網紅、體育、理財、健身、音樂、流行、卡通等所有頻道通通藏在這裡，點擊後即可播放影片。

所有節目分類中，也將台灣電視頻道中的經典節目分類在裡頭，舉凡：MIT 台灣誌、日本學問大、GO GO 捷運等。

播放介面中的「收藏」功能滿好用的，收藏之後下次開啟 App，就可以從「我的收藏」中快速開啟影片，有點類似捷徑功能。基本上不會有開啟 YouTube 不知道要看什麼的問題，打開仿電視就能夠快速找到自己喜愛的頻道囉！

下載：

仿電視 ( Google Play 下載 )