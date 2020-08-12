如果你是用 Windows 10 卻想用 Mac 字體怎麼辦 ? 就讓 MacType 來幫助你吧 !

很多人用過 Mac 會回不去，是因為 Mac 文字的顯示讓人感到舒適，那在 Windows 上該如何仿 Mac 的文字體驗呢？大多人都會選擇使用 MacType 讓 Windows 仿 Mac 字體，Mac 的預設字是儷黑體，Windows 10 是中黑體，安裝 MacType 只需要不到 1 分鐘的時間，就可以讓 Windows 10 文字更好閱讀，若你也對 Mac 文字舒適度念念不忘的話，下載來安裝看看吧！

如果你是用 Windows 10 卻想用 Mac 字體怎麼辦 ? 就讓 MacType 來幫助你吧 !

安裝完成開啟 MacType 精靈後，可到右上角把語言更改成繁體中文。（安裝版可以直接到文末下載）

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接著選擇「MacTray 系統匣載入 > 下一步」。

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再選擇「Default」，或者你也可以選擇其他字體，之後都能夠再回來改，選好就按下完成。

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再按下確定後關閉，就會套用你選擇的字型了。

如果你是用 Windows 10 卻想用 Mac 字體怎麼辦 ? 就讓 MacType 來幫助你吧 !

出現綠色字就是已經成成功把 Windows 10 字體轉成 Mac 字體囉 !

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想要換字體的話，可以開啟桌面「顯示隱藏的圖示」點選 MacType 圖示。

如果你是用 Windows 10 卻想用 Mac 字體怎麼辦 ? 就讓 MacType 來幫助你吧 !

右鍵點開後先把語言換成中文，就能快速修改字型，或停用回到 Windows 10 原本的系統文字囉 !

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大家可以看一下更換後的差異，左邊是原本 Windows 10 字體，比較淡且細，右邊是用 MacType 修改好字體，可以看到比較粗比較清楚，看了是不是很舒服呢 ! 以上就是 MacType 的操作介紹，是不是把字體變的更清楚了呢 ? 想把 Windows 10 轉換成 Mac 字體或是其他字體的朋友，可以試用看看 MacType 工具喲！

https://www.mactype.net/

安裝版：
MacTypeInstaller_2019.1-beta6.exe（GOOGLE下載）
MacTypeInstaller_2019.1-beta6.exe（1DRV下載）
MacTypeInstaller_2019.1-beta6.exe（MEDIAFIRE下載）
MacTypeInstaller_2019.1-beta6.exe（RAPIDGATOR下載）
MacTypeInstaller_2019.1-beta6.exe（MEGA下載）
檔案大小：3.79 MB

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