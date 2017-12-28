JK Gotholic L 可愛高中生字體，可商業使用免費下載

2017-12-28 05:02:22 9M87
JK Gotholic L 日本字型 可愛風格 極細 少女字體下載

設計師有時候突然會需要可愛的字體風格，JK Gotholic L 屬於比較內斂風格的可愛，怎麼會說是內斂風格呢？因為我覺得其它可愛字體看起來很可怕，有點矯枉過正的感覺，但 JK Gotholic 就屬於規規矩矩局局的可愛風，具有獨特的曲線方正特徵，有點像是國高中時期，女生故意把字寫得很方正、規局的感覺，仔細看又有點精美，可免費用於商業用途，網頁設計師、平面設計師、印刷、首頁、公司 LOGO 等都是沒問題的！

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JK Gothic L 字型特色：
  • 整體字型方正
  • 字型內部偏大，卻有平滑感
  • 字型曲線謹慎
  • 筆畫細長

JK Gotholic L POP字體 少女字體下載 可愛字體
流行字體 可愛字體 JK Gotholic L 字型下載

△ JK Gotholic L 字型預覽

JK Gotholic L 載點：
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