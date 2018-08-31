最近發生的字體之亂你知道嗎？網路紅人 Joman 日前在他的 Youtube 頻道發佈了一支關於「創者者使用字體」的影片，大意就是要提醒大家注意「字體」使用的權限問題。 9m87 在這裡跟大家簡單說明一下大家最常在網路上搜尋的「免費字體」，其實還有分「可以商用 」與「不能商用」兩種。光是免費字體其實我們綠色工廠就介紹過很多來源，但是其中有哪些是可以運用在商業用途中的呢？商業用途指的就是「盈利」，若你只是單純的將免費可商用字體使用在學校報告、個人影像編輯，那沒有關係。若你是營利性質的，例如有廣告分潤營收的網站、Youtuber 等，那你就得「付費」才能合法享有「商用字體」的使用權呦！別擔心，我今天要分享給大家幾套「免費可商用字體」，重點是超級無敵好看！！
△ 這個網站內的字體都是可以免費商用的，不需取得作者的授權，可以自由運用。這段說明可以在上方紅色按鈕的「說明」中看到。
△ 我們先點擊「黃色」的按鈕，來到「 Quiz 」這個主題的字型，其實 Quiz 指的是日本的「猜謎節目」畫面中，做效果的字體。猜謎節目是什麼呢？在櫻桃小丸子動畫卡通中有出現過喔：爺爺參加猜謎節目 上集。總之我們可以看到「 Quiz 」這個字型又有戲分很多種，如下方藍色字的部分。
△ 接下來往下滑的畫面都是一堆日文字，這邊我簡單說一下這個網頁的介面。在各個字型的「收錄文字」中，我們要注意的是「漢字」，由於是日文字體，因此漢字可能沒有那麼多，若很少的話建議不用下載了，因為我們實際使用下來應該會缺字缺得很痛苦。畫面中我們還可以看到彩色的字型預覽圖，再下來就是底線藍字的檔案下載，點擊後即可下載壓縮檔。
△ 下載字體前請先注意一下「收錄文字-漢字」的說明，像上面這張圖中的字體只支援三個漢字，我們就甭下載啦～
接下來讓 9m87 我替大家試用幾個字體，都是滿好看的，推薦給大家：
△ チェックポイントフォント，約 6,900 個漢字：
cpfont_tte.zip（官網下載）
cpfont_tte.zip（MediaFire下載）
cpfont_tte.zip（Rapidgator下載）
cpfont_tte.zip（ZippyShare下載）
cpfont_tte.zip（YunFile下載）
cpfont_tte.zip（本站下載）
檔案大小：1.70 MB
△ チェックアンド横断フォント，約 6,900 個漢字：
cpandtrans_tte.zip（官網下載）
cpandtrans_tte.zip（MediaFire下載）
cpandtrans_tte.zip（Rapidgator下載）
cpandtrans_tte.zip（ZippyShare下載）
cpandtrans_tte.zip（YunFile下載）
cpandtrans_tte.zip（本站下載）
檔案大小：1.70 MB
△ チェックポイント★リベンジ，約 1,026 個漢字：
cprevenge_tte.zip（官網下載）
cprevenge_tte.zip（MediaFire下載）
cprevenge_tte.zip（Rapidgator下載）
cprevenge_tte.zip（ZippyShare下載）
cprevenge_tte.zip（YunFile下載）
cprevenge_tte.zip（本站下載）
檔案大小：210 KB
△ ぎゃーてーるみねっせんす，約 6,900 個漢字：
gyate_luminescence_tte.zip（官網下載）
gyate_luminescence_tte.zip（MediaFire下載）
gyate_luminescence_tte.zip（Rapidgator下載）
gyate_luminescence_tte.zip（ZippyShare下載）
gyate_luminescence_tte.zip（YunFile下載）
gyate_luminescence_tte.zip（本站下載）
檔案大小：3.03 MB
△ きずだらけのぎゃーてー，約 6,900 個漢字：
ghatee_tte.zip（官網下載）
ghatee_tte.zip（MediaFire下載）
ghatee_tte.zip（Rapidgator下載）
ghatee_tte.zip（ZippyShare下載）
ghatee_tte.zip（YunFile下載）
ghatee_tte.zip（本站下載）
檔案大小：3.16 MB
以上就是我替大家整理的五個免費可商用日系字體，是不是非常有特色呢？我最喜歡的就是手寫字體，也就是上面我用魏瓔珞以及富察傅恆做範例的那兩個，風格樸實又可愛～由於這個網站很明確的說明可以自由運用這些字體在網頁、印刷品或是影片中，因此大家可以放心地使用，在創作時省去煩惱字體侵權的疑慮，好好的去創作吧！
「よく飛ばない鳥」免授權、免收費、可商用字體網
https://marusexijaxs.web.fc2.com/
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