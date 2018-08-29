報告或海報設計總是覺得差了點什麼嗎？八九不離十是「字體」的問題！最近分享過一個滿熱門的時間機器字體、Free Japanese 字體，今天要跟大家分享的免費字體下載網站叫做「 Free Chinese Fonts 」，專門收錄中文字體，提供繁、簡體字下載，我最喜歡的就是這個網站的排版，三個一列，直接顯示字體預覽，清爽好瀏覽，也沒有太多有的沒的廣告。那麼接下來就讓小編帶你一起來認識一些「字體口袋」所提供的字體吧！
免費字體下載網站「 Free Chinese Fonts 」：https://www.freechinesefont.com/
△ 網站就跟站名一樣，提供了免費的中文字體，每個字體的預覽也可以一次看清楚，非常簡潔。上排我標記綠框的地方是網站預設的分類，有「 Cute Fonts」可愛、 「 Calligraphy 」書法、「 Handwriting 」手寫等，最厲害的就是這個網站有「 Commercial Use OK」這個分類，也就是「商用 OK 」，這個非常重要呀！找到再可愛、合適的字體，如果無法商用的話，就只能走合法授權購買的方式來下載字體囉～總之如果毫無頭緒要找哪種類型的字體，就可以從這些分類下手。
△ 想要找尋繁體中文字體，也可以在「所有分類」中找到「 Traditional Chinese」，這個網站目前提供了 51 種字體可以下載。
△ 將滑鼠游標指到字體，會有半透明桃紅色的方塊跳出，簡單以英文介紹這個字型，下方也設有這個網站的「標籤」如綠框處，可以進而找其他相關類型的，比如說點選「 traditional chinese」就可以看到有標記繁體中文字的字體。
△ 選好想要下載的字體之後，會來到字體下載的頁面，除了可以再看一次字體的預覽外，頁面下方有字體簡單介紹（藍色螢光筆標示）、使用權限說明（綠色螢光筆標示）以及最重要的下載連結（橘色螢光筆標示）。
看了這麼多字體下載的網站，很少見到有清楚標記使用權限說明的地方，也就是清楚說明這個字體可否露出在商業用途的東西上頭。有了這個註記，讓使用者都可以安心服用，沒問題！
△ 下載方式非常簡單，就是複製載點網址，就會進入下下載壓縮檔的頁面，點擊「 download」下載，之後解壓縮安裝好後，就可以使用囉！
接下來小編幫大家精選幾款好看又可以商用的字體～
△ 免費可商用中圓體 (traditional) cwTeX Q Yuan：cwTeX 免費中文字型下載，明體、楷書、仿宋體、粗黑體與圓體
△ 免費可商用思源體(traditional) Noto Sans T Chinese：思源黑體 Adobe 與 Google 合作的免費字體 Noto Sans/Source Han Sans
△ 免費可商用Han Wang Kan Da Yan display font：下載
△ 免費可商用(traditional) Han Wang Yan Kai calligraphy font：下載
△ 免費不可商用 (Traditional) S2G Love：下載
△ 免費不可商用(traditional) S2G Moon：下載
△ 免費不可商用(traditional) MQingHua HK：下載
以上就簡單幫大家精選一些字體，下載使用時請務必注意可否「商用」。俗話說的好，好的字體帶你上天堂（誤）有了這些字體，還怕做不出好的報告或海報嗎？快到 「 Free Chinese Fonts 」來逛逛吧～
免費字體下載網站「 Free Chinese Fonts 」：https://www.freechinesefont.com/
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