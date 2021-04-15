你在找手寫字體嗎？最近小編發現網友自製 2 款手寫字體，分別是宅在家麥克筆、宅在家自動筆，由網友自主開發的兩款「手寫字體」，完全免費提供給大家下載，且不論個人、商業使用皆可，無使用限制，如果你正在找麥克筆字體、手寫字體，或是電腦還沒有同風格的字體，趕快將這兩款收下囉。另外還有一款我個人覺得很有手寫溫度的 851手書き雑フォント也是我自己常用的手寫字體，有需要的朋友自行前往收下囉。

上圖為「宅在家麥克筆」字體，不論英數、符號、注音、日文、中文通通支援，作者完全免費提供給大眾免費使用，個人、商業使用完全無限制。「宅在家麥克筆」也不斷的有在更新，以下為更新紀錄：

2020/01/26

修正部分文字寫法以及粗細未統一的錯誤

2020/02/09

優化木、禾以及米部文字寫法

2020/04/12更新

修正錯字「港」、「卧」「冗」，以及修正部分週期表元素用字未正常顯示的錯誤

2020/06/05更新

修正錯置「飞」

上面則是「宅在家自動筆」字體，同樣可免費商業使用，涵蓋 Unicode 編碼 CJK Unified Ideographs 從「一 (U+4E00)」到「鿕(U+9FD5)」 共計20950 字，兩種字體的載點幫大家整理在下方啦，有需要手寫字體的朋友請自行下載囉！

宅在家麥克筆：

宅在家麥克筆.ttf（GOOGLE下載）

宅在家麥克筆.ttf（1DRV下載）

宅在家麥克筆.ttf（MEDIAFIRE下載）

宅在家麥克筆.ttf（RAPIDGATOR下載）

宅在家麥克筆.ttf（MEGA下載）

檔案大小：16.30 MB

宅在家自動筆：

宅在家自動筆.ttf（GOOGLE下載）

宅在家自動筆.ttf（1DRV下載）

宅在家自動筆.ttf（MEDIAFIRE下載）

宅在家自動筆.ttf（RAPIDGATOR下載）

宅在家自動筆.ttf（MEGA下載）

檔案大小：18.07 MB